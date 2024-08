Borussia Dortmund: Sahin packt über Wunschtransfer aus – „Absolute Nummer 1“

Der Saisonstart rückt immer näher und die Vorfreude bei Borussia Dortmund steigt! Vieles ist neu: Neuzugänge und einen neuen Trainer. Nuri Sahin ist seit diesem Sommer der neue Coach beim BVB und steht damit vor seiner ersten Spielzeit bei seinem ehemaligen Klub.

Sahin wurden auch mehrere Wünsche bislang erfüllt. Einer von ihnen ist bereits da. Denn zu den neuen Spielern gehört einer, den der Trainer von Borussia Dortmund unbedingt haben wollte.

Borussia Dortmund: Sahin packt über Wunschtransfer aus

Unmittelbar nach dem Abgang von Niclas Füllkrug hat Borussia Dortmund direkt gehandelt. Maximilian Beier von der TSG Hoffenheim wurde verpflichtet. Den Offensivspieler wollte Nuri Sahin unbedingt haben, wie der Coach jetzt enthüllte.

„Ich mache da gar kein Geheimnis draus. Maxi war mein absoluter Wunschspieler und die absolute Nummer 1 auf der Liste. Ich bin sehr froh, dass der Verein mir diesen Wunsch erfüllt hat und er hier ist. Es ist ein sehr wichtiger Transfer für uns gewesen. Wir wollten so ein Profil verpflichten. Das Gute war, dass Maxi auch unbedingt zu uns wollte, obwohl er auch einige Angebote vorliegen hatte“, freut sich Sahin über den Neuzugang.

Beier ist „variabel einsetzbar und kann auf vielen Positionen spielen. Er wird uns auf eine sehr gute Stufe bringen“, so der BVB-Coach weiter.

„Wir sollten Maxi in Ruhe lassen“

Gleichzeitig drückt der Trainer von Borussia Dortmund aber auch auf die Bremse. „Ich finde, dass manche Spieler am Anfang einfach Leistung bringen sollten. Wir sollten aber Maxi erstmal in Ruhe lassen. Maxi soll schwimmen und Fußball spielen. Er ist ein Schlitzohr und ein sehr lustiger Junge. Ich freue mich extrem, dass er hier ist“, zeigt sich Sahin gleichzeitig aber auch mehr als nur glücklich.

Billig war der Transfer von Beier jedenfalls nicht. Der BVB musste ordentlich in die Tasche greifen. Rund 30 Millionen Euro überweist Dortmund an die TSG Hoffenheim. Weitere zwei Millionen Euro könnten an Bonuszahlungen noch folgen. Außerdem wurde der TSG eine zehnprozentige Weiterverkaufsbeteiligung zugesichert. Bei den Schwarzgelben hat der Nationalspieler einen Vertrag bis 2029 unterschrieben.