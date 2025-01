Borussia Dortmund sucht Sahin-Nachfolger: Wagt der BVB eine große Überraschung?

Ganze vier Niederlagen am Stück, in der Bundesliga nur noch auf Platz zehn und in der Champions League drohen statt eines direkten Weiterkommens ins Achtelfinale die Playoffs: Bei Borussia Dortmund brennt der Baum. Der Schuldige ist schnell gefunden und nun entlassen worden: Nuri Sahin ist nicht mehr länger BVB-Trainer.

Die Frage, die sich jetzt alle Fans stellen: Wer wird der neue Coach von Borussia Dortmund? In den vergangenen Wochen wurden schon einige Kandidaten mit dem BVB in Verbindung gebracht. Neben den üblichen Trainern könnte der Revierklub aber vielleicht auch etwas Neues probieren.

Borussia Dortmund sucht nach Sahin-Knall neuen Coach

Vier Pflichtspiele, vier Niederlagen: Borussia Dortmund erlebt einen Horrorstart im neuen Jahr 2025. Nach der 1:2-Pleite riss den Bossen der Geduldsfaden: Nuri Sahin ist nicht mehr länger BVB-Coach. Wer wird jetzt die Schwarzgelben aus der Krise führen? Welcher Trainer übernimmt jetzt? Es wurden schon einige Kandidaten mit dem BVB in Verbindung gebracht.

Zwei Trainer wollen schon mal nicht: Roger Schmidt will nicht während der Saison bei einem Klub anfangen und soll auch mit der BVB-Führung nicht zufrieden sein und Sandro Wagner sagte ebenfalls ab, da er sich voll und ganz mit der deutschen Nationalmannschaft auf die Weltmeisterschaft 2026 konzentrieren möchte. Dennoch gibt es noch einige interessante Kandidaten für Dortmund.

Niko Kovac: Der Kroate kennt sich in der Bundesliga bestens aus, trainierte schon Eintracht Frankfurt, Bayern München und den VfL Wolfsburg, wo er im März 2024 entlassen wurde. Seitdem wartet er auf einen neuen Job. Kovac wurde auch immer wieder mit anderen Klubs in Verbindung gebracht. Beim BVB soll sein Name auch schon in der Führungsetage gefallen sein.

Urs Fischer: Auch der ehemalige Trainer von Union Berlin ist aktuell vereinslos und wohl ein Kandidat für die Sahin-Nachfolge. Der erfahrene Schweizer könnte genauso wie Kovac direkt einspringen. Fischer war über fünf Jahre Trainer beim Hauptstadt-Klub, führte den Verein von der 2. Liga in die Champions League. Zuvor trainierte der Schweizer den FC Basel, FC Thun und FC Zürich.

Wagt der BVB eine Überraschung?

Erik ten Hag: Der Niederländer wurde als erster Kandidat bei Borussia Dortmund gehandelt. Ten Hag war bis Ende Oktober 2024 Cheftrainer von Manchester United, wurde nach einem katastrophalen Start entlassen. Dass er es aber als Coach kann, zeigte er zuvor bei Ajax Amsterdam, als er eine junge Truppe sogar fast ins Champions-League-Finale führte.

Domenico Tedesco: Ein Trainer, der beim BVB vermutlich nicht gerne gesehen wird, allerdings ist er aktuell auch vereinslos und könnte übernehmen. Der Ex-Schalke-Trainer wurde vor Kurzem bei der belgischen Nationalmannschaft entlassen. Auch Tedesco kennt die Bundesliga gut, trainierte den Erzrivalen aus Gelsenkirchen und RB Leipzig. Die Schwarzgelben ärgerte der Deutsch-Italiener einige Male. Ob die BVB-Bosse ihn trotzdem auf der Kandidaten-Liste haben?

Xavi Hernandez: Er soll bereits 2021 ein Angebot des BVB abgelehnt haben. Ändert er jetzt, wo er keinen Trainer-Job hat, seine Meinung? Beim FC Barcelona holte Xavi zwei Titel, musste im vergangenen Sommer dennoch gehen. Seitdem wartet er auf eine neue Aufgabe. Vielleicht versucht es der BVB mit einem ausländischen Trainer, den keiner auf dem Zettel hat.

Julen Lopetegui: Der nächste vereinslose Spanier! Kurz nach dem Jahreswechsel wurde Lopetegui von seinen Aufgaben bei West Ham United entbunden. Der 58-Jährige verfügt über ebenfalls viel internationale Erfahrung und hat auch noch die Wolverhampton Wanderers, FC Sevilla, Real Madrid und FC Porto schon trainiert. Zwei Jahre war er zudem Trainer der spanischen Nationalmannschaft. Wagt der BVB hier vielleicht eine überraschende Trainer-Entscheidung?

Massimo Allegri: Auch der italienische Top-Trainer hat derzeit keinen Job! Allegri weiß, wie man Titel gewinnt. Mit dem AC Mailand und Juventus Turin holte der 57-Jährige schon zahlreiche Trophäen. Seit Mai 2024 hat er keine Arbeit und wartet auf eine neue Aufgabe. Vielleicht klopft ja der BVB an.