Borussia Dortmund: Vom Flop zum Hammer-Transfer? BVB-Star plötzlich heiß begehrt

Mit guten Leistungen weckt man Begehrlichkeiten: So ist es auch bei Borussia Dortmund aktuell der Fall. Nach und nach kann sich der BVB in der Bundesliga etwas stabilisieren, was auch an guten Spielen einiger Stars liegt. Dadurch spielen sie sich auch in den Fokus mehrerer Mannschaften.

Neben Jamie Gittens gibt es nämlich noch einen weiteren Profi von Borussia Dortmund, der in der Premier League heiß begehrt ist. Noch in der vergangenen Saison wurde er als Flop bezeichnet und könnte dem Revierklub nun eine hohe Summe einbringen.

Borussia Dortmund: Nmecha heiß begehrt

Die Rede ist von Felix Nmecha. Aus dem Team von Cheftrainer Nuri Sahin ist der Mittelfeldspieler seit Monaten nicht mehr wegzudenken. Der 24-Jährige wurde für seine guten Leistungen sogar mit der Nominierung bei der deutschen Nationalmannschaft belohnt.

Jetzt konnte er sich auch in den Fokus mehrerer Top-Klubs spielen. Wie die „Bild“ berichtet, haben Newcastle United, der FC Chelsea und Manchester United Nmecha ins Visier genommen. Es sollen sogar schon Scouts anwesend gewesen sein, um seine Leistungen genauer zu beobachten.

Eine solche Leistungssteigerung dürfte auch beim BVB überraschend gewesen sein. Nmecha gehörte in der vergangenen Saison zu den größten Enttäuschungen, konnte kaum überzeugen. Dabei waren auch einige Verletzungen schuld, weshalb Nmecha in Dortmund nie richtig angekommen war.

Abgang nur bei hoher Ablösessumme

Für Borussia Dortmund kommt ein Wechsel allerdings nur infrage, wenn auch das Angebot stimmen sollte. Im vergangenen Jahr zahlte der Revierklub rund 30 Millionen Euro an den VfL Wolfsburg. Eine ähnliche Summe, wenn nicht sogar höher, erhoffen sich die Bosse um Lars Ricken und Co. nun, wenn die Premier-League-Klubs anfragen sollten.

Die wohl beste Liga der Welt dürfte Nmecha auch gut kennen. Der gebürtige Hamburger spielte bis 2021 in der Jugend von Manchester City und konnte sich auch in den englischen Junioren-Teams beweisen, ehe er sich allerdings dann für den DFB entschieden hatte.