Borussia Dortmund: Am Tiefpunkt angelangt – diese Ex-BVB-Stars will einfach niemand haben

Das Transferfenster in den Top-Ligen Europas ist bereits seit einigen Wochen geschlossen. Dennoch hätten die ganzen Mannschaften und auch Borussia Dortmund noch die Möglichkeit, um vereinslose Spieler unter Vertrag zu nehmen.

Auch vier ehemalige Profis von Borussia Dortmund hoffen darauf. Einige von ihnen sind am Tiefpunkt angelangt und warten schon seit Monaten, einer sogar seit einem Jahr darauf, dass ein Klub sie endlich verpflichtet. Doch es sieht nicht gut aus.

Borussia Dortmund: Ex-Stars am Tiefpunkt angelangt

Bei Borussia Dortmund ist es eher unwahrscheinlich, dass noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen wird. Die ganz dicken Kaliber und die Talente sind bereits bei neuen Klubs untergekommen. Die Liste mit vereinslosen Spielern ist nicht so attraktiv für Sebastian Kehl und die Verantwortlichen der Schwarzgelben. Darunter sind übrigens auch vier Ex-BVB-Stars, die es nicht leicht haben. Niemand will sie nämlich verpflichten. Wir zeigen dir, um welche ehemaligen Dortmunder es geht.

Nico Schulz: Schon in der vergangenen Saison wurde er beim Revierklub aussortiert. Sein letztes Pflichtspiel für den BVB machte er am 7. Mai 2022. Eigentlich hatte er noch einen Vertrag bis Ende 2024, doch Kehl und Co. lösten bereits vorher den Kontrakt mit dem ehemaligen Nationalspieler auf. Am 20. Juli 2023 hat Schulz Borussia Dortmund endgültig verlassen und ist seitdem vereinslos. Zu möglichen Interessenten gibt es bislang keine Informationen. Besonders bitter für den BVB: 2019 hatten die Schwarzgelben 25 Millionen Euro für den Linksverteidiger an die TSG Hoffenheim gezahlt. Rund fünf Jahre später kann man deutlich sagen, dass er wohl eines der größten Missverständnisse in der Vereinsgeschichte war.

Sokratis Papastathopoulos: Das erste Mal in seiner Karriere ist auch der Grieche vereinslos. Nach Stationen bei AEK Athen, Genua CFC, AC Mailand und Werder Bremen verschlug es ihn 2013 zum BVB. Fünf Jahre war der 1,86 große Innenverteidiger ein fester Bestandteil der Dortmunder, holte zwei Superpokale und den DFB-Pokal in der Saison 2016/17. Danach stand Sokratis noch beim FC Arsenal und Olympiakos Piräus unter Vertrag, ehe er seit dem 1. Juli 2023 mit 35 eine weitere Herausforderung sucht. Oder steht er sogar möglicherweise vor dem Karriereende? Der Abwehrspieler selbst hat allerdings durchklingen lassen, dass er weitermachen möchte. Doch dafür muss der ehemalige BVB-Fanliebling erstmal einen neuen Klub finden.

Auch Leitner und Santana vereinslos

Moritz Leitner: Viele Talente schaffen bei Borussia Dortmund den Durchbruch. Jadon Sancho, Mario Götze oder Robert Lewandowski begannen ihre Weltkarriere beim BVB. Doch unter den vielen Juwelen gibt es auch Schattenseiten. Dazu zählt Leitner. 2011 holte ihn der BVB von 1860 München. Er durfte in der goldenen Ära unter Jürgen Klopp das Double feiern. Insgesamt kam er auf 67 Pflichtspiele für den BVB, ehe er 2016 nach zwei Leihen endgültig an Lazio Rom verkauft wurde. Danach folgten weitere Engagements beim FC Augsburg, Norwich City und dem FC Zürich. Das war auch seine letzte Station. Seit dem 1. Juli 2022(!) ist Leitner vereinslos. Der Mittelfeldspieler ist dabei gerade einmal 30 Jahre alt und hätte definitiv noch einige Jahre vor sich. Doch wenn ihn kein Verein will, könnte womöglich bald schon das bittere Karriereende folgen.

Felipe Santana: Jeder, wirklich jeder BVB-Fan hat noch sein Siegtor gegen Malaga aus dem Champions-League-Viertelfinale 2013 im Kopf. Damit hat sich der Brasilianer beim Publikum unsterblich gemacht. 113 Pflichtspiele absolvierte der Abwehrspieler für die Dortmunder von 2008 bis 2013, ehe dann ausgerechnet der Wechsel zum FC Schalke 04 wechselte. Danach ging es auch für ihn zu Olympiakos Piräus und anschließend zu Kuban Krasnoda. Erstmals von Juli 2016 bis Januar 2017 war Santana bereits vereinslos. Danach aber ging es in die Heimat zu Atletico Mineiro. Das Schicksal wiederholte sich zur Saison 2022 nach seinem Engagement bei Chapecoense, ehe ihn Catarinense bis zum Ende der Saison 2022/23 verpflichtete. Seit dem 6. April dieses Jahres ist der 1,94 Meter große Verteidiger aber vereinslos. Ob es mit 37 Jahren für ihn weitergeht, ist unklar. Interessenten gibt es bislang keine für ihn.