Borussia Dortmund: Die nächste Vertragsverlängerung? Kehl spricht über BVB-Star

Borussia Dortmund ist derzeit bemüht, viele Baustellen im Kader frühzeitig zu lösen und mögliche Fragezeichen beiseite zu schaffen. So sind die Vereinsbosse in den vergangenen Wochen gleich mehrere Themen angegangen. Unter anderem wurden die Verträge von Julian Brandt und Marco Reus verlängert.

Anders als jene beiden ist die Zukunft von Mats Hummels weiterhin offen. Der Routinier besitzt bei Borussia Dortmund lediglich einen Vertrag bis Saisonende. Dennoch steht noch nicht fest, wie es für den Weltmeister von 2014 weitergeht. Sportdirektor Sebastian Kehl hat sich erneut zu einer möglichen Vertragsverlängerung geäußert.

Borussia Dortmund: Weiterhin keine Entscheidung gefallen

Neben Marco Reus war in den vergangenen Wochen vor allem die Personalie Mats Hummels oft diskutiert. Bleibt er noch beim BVB? Geht er? Beendet er seine Karriere? Diese Fragen beschäftigen ganz Dortmund derzeit. In der jüngeren Vergangenheit ging die Tendenz eher zu einem weiteren Jahr bei Schwarz-Gelb. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll dem Innenverteidiger der gleiche Vertragsentwurf wie Reus vorliegen.

Ein Einjahresvertrag mit stark reduziertem Gehalt (rund sieben Millionen Euro pro Jahr) und einer kleinen Erfolgsprämie – so in etwa soll der vorgelegte Vertrag aussehen. Unterschrieben ist jedoch noch nichts – weder vonseiten des BVB noch von Hummels. Einen neuen Stand gebe es bei dem Vertragspoker mit Hummels auch nicht, verriet Kehl im Rahmen des Nachbarschaftsduells mit dem VfL Bochum. „Auch mit Mats sind wir im engen Austausch, wir müssen es aber auch nicht jeden Tag betonen und nicht jeden Tag Wasserstandsmeldungen dazu abgeben“, erklärte der Funktionär gegenüber DAZN.

Die Borussen-Anhänger werden sich also weiterhin gedulden müssen. Ein schlechtes Zeichen muss das aber nicht unbedingt sein. Auch der Vertragspoker mit Reus zog sich länger als gedacht. Erst vor knapp einer Woche konnte man sich mit dem BVB-Kapitän einigen und das neue Arbeitspapier unterschreiben. Ein ähnlicher Ausgang ist auch dem Vize-Kapitän der Westfalen zu erwarten.

Voller Fokus auf das gemeinsame Ziel

Dass der BVB sich mit den genannten Themen und möglichen Vertragsgesprächen so lange Zeit lässt, liegt unter anderem auch an dem Verlauf der Saison. Denn Schwarz-Gelb kämpft weiterhin um die deutsche Meisterschaft. Vier Spieltage vor Schluss ist, trotz des bitteren Unentschiedens in Bochum, alle offen. Das wisse auch der BVB. Der gesamte Verein konzentriere sich derzeit auf den großen Traum – der neunten deutschen Meisterschaft. „Jeder Spieler ordnet sich dem großen Ziel unter“, betonte der BVB-Sportdirektor. „Gleichwohl müssen wir natürlich Themen bearbeiten, und das haben wir in der Vergangenheit getan, Schritt für Schritt. Da lassen wir uns auch nicht treiben“, stellte der Ex-Profi klar.

Spätestens nach Saisonende wird eine Entscheidung getroffen. Unabhängig vom Ausgang der Spielzeit. Mit dem Gewinn der Meisterschaft, es wäre seine siebte, würde Hummels sich so oder so zu einer der größten Vereinslegenden machen. Der Defensiv-Akteur gewann schon 2011 und 2012 den Titel mit Schwarz-Gelb. Mit der dritten Meisterschaft würde er mit Sportdirektor Kehl gleichziehen. Dieser durfte schon dreimal die deutsche Meisterschaft mit Borussia Dortmund feiern.