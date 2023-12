Borussia Dortmund: Ultras rufen zu starker Aktion auf – jeder sollte sich beteiligen

Nach der bitteren Pokal-Pleite beim VfB Stuttgart (0:2) wartet auf Borussia Dortmund am Samstag (9. Dezember, 18.30 Uhr) schon das nächste Top-Spiel. Der kriselnde BVB empfängt Ex-Coach Marco Rose und RB Leipzig.

Für dieses Hammer-Duell hat sich die aktive Fan-Szene von Borussia Dortmund etwas ganz besonderes ausgedacht. Allerdings hat die geplante Aktion nichts mit dem Sportlichen zu tun – und viel wichtigere Hintergründe als der Ausgang des Spitzen-Spiels.

Borussia Dortmund: Große Spendenaktion gegen Blutkrebs

Schon lange sind die aktiven Fans der Klubs nicht nur die „Hardcore-Fans“, die Woche für Woche hinter der Mannschaft stehen, das Team überall begleiten und für spektakuläre Bilder mit Choreographien oder Pyro-Shows sorgen.

Ultras stehen auch dafür, immer wieder auf wichtige Themen abseits des Platzes aufmerksam zu machen. So machen es „The Unity“ und „Desperados“ im Rahmen des Heimspiels gegen RB. Die Dortmunder Ultras kündigten an, eine große Spendenaktionen für die DKMS zu veranstalten.

„Wir möchten die DKMS finanziell unterstützen und werden daher am 9.12. an vielen Stellen im Westfalenstadion Becher- und Geldspenden entgegennehmen. Als kleines Dankeschön für eure Mithilfe haben wir zudem ein kleines Präsent vorbereitet, dass ihr gegen Abgabe von mindestens zwei Bechern oder alternativ vier Euro erhaltet“, heißt es in einer Ankündigung der aktiven Fans auf der eigenen Homepage.

Die Ankündigung vor dem Spiel gegen RB Leipzig. Die BVB-Ultras planen eine große Spendenaktion für die DKMS. Foto: Homepage – Südtribüne Dortmund

„Jede registrierte Person kann Leben retten!“

Neben der selbst geplanten Spendenaktion rufen die BVB-Ultras auch zur generellen Registrierung als Stammzellspender auf. „Zudem ist es möglich, ein entsprechendes Registrierungsset auf der Homepage der DKMS zu bestellen. Nutzt diese Möglichkeit sehr gerne im Vorfeld – jede registrierte Person kann Leben retten“, so die aktive Fanszene.

Es zeigt einmal mehr, dass die Ultras wissen, was sie für eine Strahlkraft innerhalb der Anhängerschaft haben und wie sie diese, abseits des Sportlichen, am besten nutzen können. Neben der Aktion im Rahmen des RB-Spiels kündigten die BVB-Ultras auch an, dass man im kommenden Frühjahr „eine groß angelegte Typisierungs- und Spendenaktion in Zusammenarbeit mit der DKMS“ plane.

Diese habe aufgrund von Organisationsproblemen und Sicherheitsbedenken noch nicht stattfinden können. Jedoch betonten die Ultras, dass man eine solche Aktion für das kommenden Jahr weiterhin planen werde.