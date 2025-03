Borussia Dortmund: Es ist nicht zu fassen – Verletzungsmisere nimmt kein Ende

Bei Borussia Dortmund geht derzeit alles drunter und rüber. Die Profis spielen eine Horror-Saison, die Stimmung im Verein ist so schlecht wie seit Jahren nicht mehr. Dazu steckt auch die Zweitvertretung des BVB immer mehr in Schwierigkeiten, sogar der Abstieg in die Regionalliga droht.

Dazu kommt für die U23 von Borussia Dortmund nun eine weitere ganz bittere Nachricht hinzu. Die Mannschaft von Trainer Jan Zimmermann wird in den kommenden Wochen ohne drei wichtige Spieler auskommen müssen. Und auch Niko Kovac treffen die Ausfälle.

Borussia Dortmund: U23-Trio fällt vorerst aus

Sowohl die Profis als auch die Drittliga-Mannschaft der Westfalen sind in dieser Saison von großen Verletzungssorgen geplagt. Immer wieder fallen wichtige Spieler aus, immer wieder müssen die Trainer ihre Mannschaft umstellen. Diese Misere setzt sich nun fort, die Personallage bei der U23 wird dramatischer.

Laut den „Ruhr Nachrichten“ wird der BVB eine Weile nicht auf die Dienste von Ayman Azhil, Marcel Lotka sowie Cole Campbell zurückgreifen können. Alle drei Spieler haben sich in den vergangenen Tagen verletzt und müssen vorerst passen.

Kapitän Azhil fällt wohl vier Wochen mit einer Oberschenkelverletzung aus. Während Torhüter Lotka mit einer „komplizierten Schulterverletzung“ zu kämpfen hat, steht die genaue Diagnose bei Offensiv-Juwel Campbell noch aus. Es ist jedoch davon auszugehen, dass auch er einige Wochen fehlen wird, so die „Ruhr Nachrichten“.

Verletztenliste wird länger und länger

Lotka stand bisher in jedem Spiel über die volle Distanz im Tor, Azhil absolvierte in dieser Saison bisher 17 Spiele, in denen er drei Tore schoss und Campbell sammelte in elf Einsätzen drei Torbeteiligungen. Das BVB-Trio sollte der Mannschaft von Zimmermann helfen, die Klasse zu halten. Stattdessen müssen sie nun zuschauen. Bitter auch für Niko Kovac. Alle drei Youngster standen diese Saison immer wieder im Profi-Kader.

Insgesamt hat die Zweitvertretung neun Ausfälle zu beklagen. Darunter ist neben den drei angesprochenen Akteuren auch U23-Star Julian Hettwer. Der Youngster, der 17 Torbeteiligungen in 18 Spielen sammeln konnte, fehlt seit Mitte Januar mit Rückenproblemen.