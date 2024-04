Borussia Dortmund macht es offiziell! Nachwuchskapitän bleibt an Bord

Die Zweitvertretung von Borussia Dortmund wird in der kommenden Saison in ihr viertes Drittliga-Jahr gehen. Mit dem 5:0-Auswärtssieg beim VfB Lübeck steht der Klassenerhalt auch in dieser Saison bereits fest.

Ein großer Faktor für diesen Erfolg ist unter anderem Kapitän Franz Pfanne. Der erfahrene Innenverteidiger spielt seit 2020 bei Borussia Dortmund – das wird auch in Zukunft so bleiben. Der U23-Kapitän hat seinen Vertrag beim BVB verlängert.

Borussia Dortmund: Pfanne verlängert bei Schwarz-Gelb

Nachdem die Drittliga-Zugehörigkeit der zweiten Mannschaft des BVB seit dem vergangenen Spieltag geklärt ist, verkündeten die Westfalen die erste wichtige Entscheidung für die neue Saison: Pfanne bleibt der BVB-U23 erhalten.

Das machte der Verein am Dienstag (23. April) offiziell. Pfanne verlängerte seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bis 2026. Der 29-Jährige ist seit 2020 Kapitän der U 23 -, stand seitdem in 140 Pflichtspielen für den BVB auf dem Platz und stieg mit der Zweitvertretung in die dritte Liga auf.

„Es waren gute Gespräche mit Franz und wir sind alle mehr als zufrieden, dass er zwei weitere Jahre bei uns bleibt und die jungen Spieler auf ihrem Weg nach oben begleiten wird“, erklärt Ingo Preuß, Sportliche Leiter der Dortmunder U23.

Pfanne schon bald BVB-Rekordspieler

„Ich hatte vier richtig gute Jahre hier: Der Aufstieg in die 3. Liga, drei tolle Jahre in dieser Liga und Rekordspieler kann ich auch noch werden“, begründet Pfanne seine Entscheidung. „Ich freue mich auf zwei weitere Jahre beim BVB„, ergänzte der Kapitän. Im Auswärtsspiel beim VfB Lübeck gelang ihm derweil das erste Saisontor. Er traf zum zwischenzeitlichen 3:0.

Mehr als 101 Drittligaspiele für die Zweitvertretung des BVB kann bisher kein Borusse aufweisen. Das Rekordspiel für Pfanne muss noch ein wenig auf sich warten. In Lübeck sah der Routinier seine zehnte Gelbe Karte und wir das Heimspiel gegen Aue am Samstag (27. April, 14 Uhr) gesperrt verpassen.