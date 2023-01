Borussia Dortmund: Sommer-Deal wackelt! Gefährliche Konkurrenz um BVB-Flirt

Er ist einer der Shootingstars der aktuellen Bundesligasaison und heiß begehrt. Als Favorit auf eine Verpflichtung galt bisher immer Borussia Dortmund. Doch nun sind noch weitere Klubs im Transfer-Poker um Kölns Ellyes Skhiri eingestiegen. Bekommt Borussia Dortmund im Sommer den Zuschlag oder schnappt ein anderer Verein zu?

Beim 1. FC Köln ist Skhiri nicht mehr aus der Startelf wegzudenken. Der defensive Mittelfeldspieler gehört zu den absoluten Leistungsträgern im Team von Trainer Steffen Baumgart. Dementsprechend ist auch das Interesse am Tunesier groß.

Borussia Dortmund: Sommer-Deal wackelt!

Im Sommer wird Skhiri die Kölner mit großer Wahrscheinlichkeit ablösefrei verlassen. Immer wieder hat der Mittelfeldmann dem Verein klar signalisiert, dass er den nächsten Schritt wagen möchte. In der Vergangenheit wurde der 27-Jährige mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Die Schwarzgelben hatten die besten Karten auf einen Transfer. Doch nun scheint der Sommer-Deal zu wackeln.

Neben Borussia Dortmund hat sich nun auch Eintracht Frankfurt im Poker um Skhiri eingeschaltet. Wie „Bild“ berichtet, ist Skhiri „einer von mehreren Kandidaten“ für das zentrale Mittelfeld.

Weitere Interessenten um BVB-Flirt

Dem Bericht zufolge will die SGE auf dieser Position im Sommer unbedingt nachrüsten, da Sebastian Rode über sein Karriereende nachdenkt und Djibril Sow den Verein am Saisonende Richtung Premier League verlassen könnte.

Borussia Dortmund buhlt um Skhiri. Foto: IMAGO / Beautiful Sports

Sollte Skhiri der Eintracht zusagen, wäre das ein Transfer-Coup für die Frankfurter, während der BVB nur das Nachsehen hätte. Aber es gibt auch viele Interessenten aus dem Ausland. Neben dem BVB und Frankfurt sollen auch Klubs aus England und Frankreich hinter Skhiri her sein.

Mehr News für dich:

Konkret nennt „Bild“ dabei Olympique Lyon als möglichen Abnehmer. Wohin es den tunesischen Nationalspieler am Ende ziehen wird, zeigt sich dann wohl in den kommenden Monaten. Dabei wird vermutlich auch die Teilnahme an der Champions League eine große Rolle spielen. Schafft es der BVB in die Königsklasse, hätten die Schwarzgelben gute Chancen auf einen Zuschlag.