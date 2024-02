Borussia Dortmund – Hoffenheim: Kurzfristiger Ausfall! Entscheidung um BVB-Star gefallen

Nach der enttäuschenden Leistung beim Unentschieden (1:1) gegen PSV Eindhoven im Champions League Achtelfinal-Hinspiel möchte und muss Borussia Dortmund im Heimspiel gegen Hoffenheim ein anderes Gesicht zeigen. Mit einem Sieg könnte man Platz vier vorerst sichern und die Champions League-Ambitionen untermauern.

Doch vor der Partie zwischen Borussia Dortmund und der TSG Hoffenheim gibt es für Schwarz-Gelb einen weiteren bitteren Rückschlag. Neben Stammtorhüter Gregor Kobel wird Edin Terzic auch auf einen wichtigen Defensiv-Akteur verzichten müssen.

Borussia Dortmund – Hoffenheim: Entscheidung um Süle-Einsatz gefallen

Schon seit einigen Tagen steht fest, dass der BVB das Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim ohne Kobel bestreiten wird. Nach Problemen beim Aufwärmen in Eindhoven ist der Schweizer nicht rechtzeitig fit geworden. Doch nun die bittere Botschaft: Auch Niklas Süle wird Schwarz-Gelb laut den „Ruhrnachrichten“ fehlen.

Der Innenverteidiger hatte aufgrund einer Krankheit schon in Eindhoven gefehlt. Bis zuletzt hatte BVB-Coach Terzic die Hoffnung, dass Süle doch noch rechtzeitig fit werden würde. Doch nun herrscht bittere Gewissheit: Süle fehlt auch gegen Hoffenheim.

Für ihn rückt wohl Antonios Papadopoulos in den Spieltagskader. Der junge Defensiv-Akteur hatte erst am Samstag 90 Minuten für die U23 des BVB auf dem Platz gestanden. Er feierte mit der Zweitvertretung von Schwarz-Gelb einen furiosen 4:3-Sieg bei Unterhaching.

Hummels stößt verspätet zum Team

So wird Papadopoulos wohl nur im dringenden Notfall zum Einsatz kommen. Allerdings steht auch hinter Mats Hummels noch ein kleines Fragezeichen. Der BVB-Routinier sei am Sonntag nicht mit der Mannschaft ins Teamhotel gefahren. Laut den „Ruhrnachrichten“ soll der Innenverteidiger jedoch privat nachreisen. Die Gründe für sein Fehlen sind bislang noch unklar.

Sollte neben Süle auch Hummels kurzfristig ausfallen, dürfte Terzic komplett umstellen müssen. Dann müsste entweder Papadopoulos oder Emre Can an die Seite von Nico Schlotterbeck rücken. Doch trotz verspäteter Anreise dürfte Hummels einmal mehr in der Startelf stehen.