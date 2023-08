Borussia Dortmund: Fans weinen bittere Tränen – ER blüht bei neuem Klub komplett auf

Er kam in ganz jungen Jahren zu Borussia Dortmund, verließ für den BVB mit nur 16 Jahren seine Heimat und entwickelte sich bei Schwarz-Gelb zu einem echten Top-Star, der nach vier Jahren für viel Geld in die Premier League wechselte.

In den vergangenen Wochen wurde immer wieder über eine mögliche Rückkehr von Christian Pulisic zu Borussia Dortmund gesprochen. Letztlich zog es den US-Amerikaner jedoch in die Serie A zum AC Mailand. Dort beeindruckt er bereits im ersten Liga-Spiel für die Rossoneri.

Borussia Dortmund: Ex-Star drückt Milan-Sieg den Stempel auf

Trotz der vielen Gerüchte um ein Comeback beim BVB war eine Rückkehr nach Deutschland eigentlich nie wirklich realistisch. Nach schwierigen Monaten beim FC Chelsea wechselte Pulisic im vergangenen Juli für knapp 20 Millionen Euro zum italienischen Top-Klub.

Am vergangenen Montag (21. August) feierte der Ex-Dortmuder sein Debüt für Mailand – und überzeugte auf ganzer Linie. Der 24-Jährige spielte groß auf und belebte die Milan-Offensive. Dazu konnte er gleich in der ersten Partie seinen ersten Treffer erzielen. In der 21. Minute spielte Pulisic mit Olivier Giroud einem bärenstarken Doppelpass, ehe der US-Amerikaner den Ball aus etwa 25 Metern ansatzlos links oben im Tor versenkte.

Nachdem Giroud die Rossoneri bereits in der 11. Minute in Führung geschossen hatte, brachte Pulisic sein Team mit seinem Traum-Tor endgültig auf die Siegerstraße. Letztlich blieb es bei dem 2:0 und Mailand konnte die ersten drei Punkte der Saison – auch und vor allem wegen Pulisic.

Spielte von 2015 bis 2019 beim BVB und gewann mit den Westfalen 2017 den DFB-Pokal: Christian Pulisic. Foto: imago images / Thomas Bielefeld

BVB weiter auf der Suche nach Offensiv-Verstärkung

Für die BVB-Fans ist die Leistung von Pulisic sicherlich ein kleiner Stich ins Herz. Schließlich wurde der Offensiv-Akteur in diesem Sommer mit einer Rückkehr zum BVB in Verbindung gebracht, konkret wurde es jedoch nicht. Dabei sucht Schwarz-Gelb noch einen weiteren Neuzugang für die Offensive. Ein Pulisic hätte dem Spiel des Vizemeisters wohl enorm gut getan.

Doch stattdessen liefert der Champions-League-Sieger von 2021 in der Serie A und entzückt die Fans seines neuen Klubs schon nach dem ersten Spiel. Nachdem er beim FC Chelsea zuletzt kaum mehr ein große Rolle gespielt hat, wird ihm das wohl enorm gut tun.