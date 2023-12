Borussia Dortmund: Dringender Bedarf auf Problem-Position! DIESE Spieler sollte Kehl unbedingt auf den Schirm haben

Die Bundesliga geht mit großen Schritten auf das Winter-Transferfenster zu. Für Sportdirektor Sebastian Kehl dürfte die Wechsel-Periode ziemlich intensiv werden, Borussia Dortmund sucht gleich auf mehreren Positionen nach Verstärkung. Höchste Priorität genießt dabei die linke Defensivseite.

Julian Ryerson fällt vorerst verletzungsbedingt aus, Ramy Bensebaini reist im Januar mit Algerien zum Afrika Cup – ein neuer Linksverteidiger soll und muss her. Dabei könnten gleich mehrere, spannende Spielerprofile für Borussia Dortmund interessant werden.

Borussia Dortmund: Niederländische Offensiv-Power für Schwarz-Gelb?

Sportdirektor Kehl kündigte zuletzt an, dass man im Winter auf dieser Position nachlegen werde. Laut „Sky“ steht dem Pottklub allerdings kein allzu großes Budget zur Verfügung. Im Raum stehen fünf bis sechs Millionen Euro. Eine Summe, bei der die Möglichkeiten über eine sofortige Verstärkungen durchaus begrenzt sind. Denn Fakt ist: Viele Vereine werden Top-Spieler ungern mitten in der Saison abgeben.

Ein interessanter Spieler für den BVB könnte Gijs Smal sein. Der Niederländer gehört seit Jahren zu den absoluten Leistungsträgern von Twente Enschede und zu den besten Außenverteidigern der Eredivisie. Der 26-Jährige besticht durch seinen offensiven Drang und seine Stärke, andere Spieler in Szene zu setzen. In der vergangenen Saison kam er auf starke 14 Torbeteiligungen.

Sein Vertrag in Enschede läuft nur noch bis Ende der Saison. Bei einem Marktwert von etwa sechs Millionen Euro würde er nicht nur ins Profil, sondern auch ins Budget des BVB passen. Für Smal wäre ein Wechsel zum BVB der nächste Schritt – dazu ist er mit seinen 26 Jahren in perfekten Fußballeralter, um sich in Dortmund weiter zu entwickeln.

Mit Gijs Smal würde der BVB viel Offensiv-Power für hinten Links verpflichten. Foto: IMAGO/Pro Shots

Italienischer EM-Held für die linke Seite?

Eine etwas erfahrenere Lösung wäre hingegen Leonardo Spinazzola. Der Italiener hat sich mit einer überragenden Europameisterschaft 2021 auf das Radar vieler Fans und Klubs gespielt. Bei dem 30-Jährigen würde man wissen, was man bekommt: Einen spielstarken, offensiv denkenden Außenverteidiger, der den BVB direkt weiterhelfen würde.

Zwar ist er bei der AS Roma absoluter Leistungsträger und sein Marktwert beläuft sich Schätzungen zufolge auf etwa zehn Millionen Euro, allerdings läuft auch sein Vertrag nur noch bis zum Sommer. Bei einem passenden Angebot wäre für Kehl und Co. sicherlich was zu machen.

Zumal man bei dem Spieler selbst mit der Champions League punkten könnte. Bisher kam Spinazzola nur ein einziges Mal in der Königsklasse zum Einsatz – im März 2019 für Juventus Turin. Mit der Roma wird er wohl auch in dem kommenden Jahr keine Champions League spielen, bei Schwarz-Gelb könnte er hingegen noch einige weitere Minuten in der Königsklasse sammeln.

Leonardo Spinazzola wurde mit Italien 2021 Europameister und verfügt über eine Menge internationale Erfahrung. Foto: IMAGO/AFLOSPORT

Chelsea-Youngster als Leih-Ziel?

Etwas jünger und risikoreicher wäre wohl eine Verpflichtung von Ian Maatsen. Der 21-Jährige steht seit 2018 beim FC Chelsea unter Vertrag, allerdings war er bislang fast ausschließlich verliehen. Im vergangenen Jahr schaffte er mit dem FC Burnley als absoluter Stammspieler den Sprung in die Premier League.

Maatsen zählt zu den größten Defensiv-Talenten Europas. Mit ihm würde der BVB einen jungen und dynamischen Spieler bekommen. Foto: IMAGO/Pro Sports Images

In dieser Saison gehört er zwar zum Profi-Kader der Londoner, bekommt jedoch nicht allzu viele Minuten unter Trainer Mauricio Pochettino. Eine Leihe wäre daher wohl für alle Seiten eine passende Möglichkeiten. Schlägt Schwarz-Gelb zu?

Der Niederländer zählt zu den größten Talenten Europas und könnte sich in Dortmund in dem halben Jahr auf höchstem Niveau weiterentwickeln, ehe er im Sommer nach Chelsea zurückkehrt und der BVB sich nach der Saison auf der Position komplett neu aufstellen kann. Mit Maatsen würden Kehl und Co. sicherlich ein gewisses Risiko gehen. Dass junge Talente in Dortmund jedoch funktionieren können, hat die Vergangenheit eindrucksvoll bewiesen.