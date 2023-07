Mit Felix Nmecha hat Borussia Dortmund den zweiten Neuzugang des Sommer präsentiert. Der Mittefeldspieler kommt vom VfL Wolfsburg und wechselt so innerhalb der Bundesliga. Anders als bei Nmecha wird ein anderer Transfer innerhalb der Bundesliga jedoch nicht vollzogen werden.

Die Rede ist von Marvin Ducksch. Der gebürtige Dortmunder wurde vor einigen Wochen mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Nun hat er jedoch seinen Vertrag bei Werder Bremen verlängert.

Borussia Dortmund: Duksch verlängert Vertrag bei Werder

Nach der abgelaufenen Saison war das Gerücht über eine mögliche BVB-Rückkehr von Duksch eines der heißesten. Laut mehreren Medien sollen die Klub-Verantwortlichen sich intensiv über eine Rückholaktion des Stürmer Gedanken gemacht haben. Der Angreifer hatte eine Ausstiegsklausel über siebeneinhalb Millionen Euro in seinem Vertrag. Diese hätte er bis zum 15. Juni ziehen können.

Dies tat er nicht. Seither hat sich das Interesse des BVB abgekühlt. Duksch wäre ohnehin wohl nur als Back-Up für Sebastien Haller eingeplant gewesen. Letztlich entschied man, dass man mit Haller und Youssoufa Moukoko bestens besetzt ist und ein Transfer von Duksch so kein Sinn ergeben würde.

Dies hat sich spätestens am Dienstag (4. Juli) erledigt. Denn der Angreifer hat seinen Vertrag bei Werder Bremen vorzeitig verlängert. „Marvin hatte in den letzten beiden Jahren einen großen Anteil daran, dass wir unsere Ziele erreichen konnten. Wir freuen uns sehr, dass wir den gemeinsamen Weg weiter fortsetzen, zumal Marvin nach seiner erfolgreichen Bundesligasaison weitere Optionen gehabt hat“, erklärt Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei Werder.

Kehrtwende lässt Fans jubeln

Nach einer starken Saison ist man bei Bremen fest davon ausgegangen, dass Duksch nur schwer zu halten ist. Mit 19 Scorerpunkten machte der Angreifer auf sich aufmerksam und zog so das Interesse mehrerer Vereine auf sich. Die Werder-Fans hatten sich wohl mit seinem Abgang abgefunden, da wendete sich das Blatt recht plötzlich. Schließlich steht eine Vertragsverlängerung auf dem Papier.

Darüber freuen sich nicht nur die Anhänger der Grün-Weißen – auch Duksch selber ist über diese Entscheidung sehr glücklich. „Ich habe immer gesagt, dass ich mich bei Werder sehr wohlfühle, sowohl in der Stadt als auch in der Mannschaft. Wir haben uns mit der Mannschaft in den letzten beiden Saisons gut entwickelt. Ich möchte gerne weiter Teil dieser Entwicklung sein“, betonte der 29-Jährige.

Duksch bleibt also bei Werder und kehrt nicht nach Dortmund zurück. So müssen die BVB-Verteidiger gegen ihn statt mit ihm spielen. Bei Schwarz-Gelb hatte man den Fokus in den vergangenen Wochen aber ohnehin auf andere Positionen und andere Spieler gelegt – zum Beispiel auf Felix Nmecha.