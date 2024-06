Borussia Dortmund schaut bei Trainer-Hammer genau hin – Wechsel von Nationalspieler nun in Gefahr?

Die Planungen für die kommende Saison laufen bei Borussia Dortmund auf Hochtouren. Die BVB-Bosse um Lars Ricken arbeiten derzeit an einigen Neuzugängen. Unter anderem hat Schwarz-Gelb einen deutschen EM-Fahrer ins Visier genommen.

Pascal Groß dürfte spätestens seit seiner EM-Nominierung allen Fußballfans bekannt sein. Der Mittelfeld-Stratege spielt seit Jahren in der Premiere League für Brighton & Hove Albion. Borussia Dortmund würde den 33-Jährigen gerne verpflichten. Nun könnte jedoch ausgerechnet ein Aufstiegstrainer dem BVB ein Strich durch die Rechnung machen.

Borussia Dortmund: Hürzeler wirbt für Groß-Verbleib

Groß wurde immer wieder mit einem Wechsel in die Bundesliga in Verbindung gebracht, doch er entschied sich stets für einen Verbleib bei Brighton. Seit 2017 spielt er bei dem englischen Erstligisten – er ist eine der großen Konstanten des Premiere-Klubs. Doch in diesem Sommer soll eine Rückkehr nach Deutschland ein ernsthaftes Thema für den ehemaligen Ingolstädter sein.

Laut „Sky“ soll Eintracht Frankfurt schon seit Wochen heiß auf Groß sein – wirklich konkret sei ein Wechsel bis dato jedoch noch nicht geworden. Wohl auch, weil sein Fokus derzeit voll auf der Heim-EM liegen dürfte. Zuletzt hat auch der BVB sein Interesse hinterlegt. Groß gilt als großer Borussen-Sympathisant und könnte sich einen Wechsel an die Strobelallee daher durchaus vorstellen.

Doch nun kommt Fabian Hürzeler ins Spiel. Der ehemalige St. Pauli-Coach ist vor wenigen Wochen zu Brighton gewechselt, wird ab sofort dort die Geschicke leiten. Der Deutsche möchte seinen Landsmann jedoch unbedingt in England halten. Hürzeler soll laut „Sky“ schon mehrere Male mit Groß telefoniert haben und ihn in seine Planungen für die kommende Saison einbezogen. Der Plan ist klar: Groß soll der zentrale Punkt im Spiel von Hürzeler werden.

Groß-Entscheidung wohl erst nach der EM

Groß soll dies durchaus imponiert haben. Dennoch könne sich der Mittelfeld-Akteur eine Bundesliga-Rückkehr und einen Wechsel zum BVB weiter vorstellen. Auch Frankfurt soll weiterhin im Rennen sein – im Vergleich zu Schwarz-Gelb jedoch wohl nur mit Außenseiterchancen. Fakt ist: Die Zukunft von Groß ist völlig offen und das dürfte wohl ncoh eine Weile so bleiben.

Denn Groß möchte sich derzeit voll auf die EM und das DFB-Team fokussieren. Erst nach der EM würde ein möglicher Wechsel so richtig in Fahrt kommen können. Der BVB wird sich also so oder so noch etwas gedulden müssen.