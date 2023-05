Borussia Dortmund: Bundesliga-Star im Visier – bedient sich Schwarz-Gelb bei der Konkurrenz?

Borussia Dortmund befindet sich mitten in der Kaderplanung für das nächste Jahr. Nachdem man einige Verträge verlängern konnte und den ein oder anderen Transfer so gut wie fix machen konnte, sehen sich die BVB-Bosse nach weiteren Verstärkungen um.

Dabei ist man wohl auf einen Bundesliga-Star gestoßen. Borussia Dortmund könnte mit einem möglichen Transfer von Dani Olmo die Konkurrenz schwächen und ein deutliches Zeichen setzen. Der Spanier steht derzeit bei RB Leipzig unter Vertrag.

Borussia Dortmund: RB-Star für Schwarz-Gelb?

Die Verantwortlichen von Borussia Dortmund sehen sich weiter auf dem Transfermarkt um. Nachdem die Verträge von Julian Brandt und Marco Reus verlängert wurden und Transfers wie Ramy Bensebaini nahezu eingetütet werden konnte, gilt es für Watzke, Kehl und Co., den Kader für die kommende Spielzeit weiter zu verstärken. Dabei ist man offenbar auf eine interessante Personalie aus der Bundesliga gestoßen. Laut „FußballTransfers“ habe Schwarz-gelb Interesse an Dani Olmo.

Der Spanier spielt derzeit bei BVB-Konkurrent RB Leipzig und gehört bei den Sachsen zu einem der besten Akteure. Besonders stark: Seine (Schuss-)Technik und seine Dribblings. Es wird bisher lediglich von einem losen Interesse berichtet. Dennoch zeigt dies, dass der BVB durchaus eine Transfer-Offensive starten möchte. Der offensive Mittelfeldspieler lehnte kürzlich erst ein Angebot zur Vertragsverlängerung ab. Das Arbeitspapier des Spaniers läuft noch bis 2024.

Ein Abgang im Sommer ist daher wahrscheinlich. RB kann nur noch in diesem Sommer eine gewisse Ablöse einstreichen. Olmo könnte Leipzig nach der Saison also verlassen. Führt sein Weg nach Westfalen? Fakt ist, dass der BVB neue Offensiv-Kräfte braucht und der Spanier durchaus ins Profil passen würde. Jedoch dürfte wohl vor allem der finanzielle Rahmen eines möglichen Transfers zum Problem werden. Der Marktwert des 24-Jährigen liegt derzeit bei 40 Millionen Euro.

Genug Budget dank Bellingham-Transfer?

Olmo wird RB also nur für eine ganze Stange Geld verlassen können. Ob der BVB diese Ablöse stemmen könnte und wollen würde, ist äußerst fraglich. Jedoch darf sich Schwarz-Gelb in den kommenden Wochen auf große Einnahmen freuen. Am Dienstag (04.Mai) berichteten mehrere Medien über eine grundsätzliche Einigung von Jude Bellingham mit Real Madrid.

Ein Sommer-Abgang des Briten rückt immer näher. Im Raum steht eine Ablöse in Höhe von knapp 140 Millionen Euro. Er würde zum Rekord-Transfer werden. Damit hätte der BVB durchaus genug Budget in der Tasche. Ob und wie man das ganze dann jedoch ausgeben möchte, steht in den Sternen. Für Olmo müsste man wohl an die 50 Millionen Euro zahlen. Für Watzke, Kehl und Co. wohl zu viel – trotz der Bellingham-Einnahmen.

Ein Wechsel von Dani Olmo zu Dortmund scheint derzeit also nicht wirklich realistisch. Doch das könnte sich in den kommenden Wochen durchaus ändern. Der Spanier hat eine enorme Klasse und zeigt immer wieder, wie viel Potential er noch hat. Mit Olmo würde der BVB einen echten Transfer-Coup landen, mit dem Schwarz-Gelb ein Ausrufezeichen setzen würde.