Borussia Dortmund muss Hoffnungen endgültig begraben – SIE holen wohl den BVB-Flirt

Für die kommende Saison plant Borussia Dortmund schon kräftig am neuen Kader. Deshalb ist es nicht überraschend, dass es immer wieder Gerüchte über mögliche Neuzugänge gibt.

Bei einem Profi, an dem Borussia Dortmund wohl dran gewesen sein sollte, sieht es nicht so gut für den BVB aus.

Borussia Dortmund muss Hoffnungen um Mazraoui wohl begraben

Seit 2006 spielt Noussair Mazraoui für Ajax Amsterdam. Beim niederländischen Spitzenklub durchlief er sämtliche Jugendmannschaften, ehe er vor vier Jahren sein Profidebüt feierte. Seitdem glänzt er als Rechtsverteidiger. Im Sommer wird das Kapitel bei Ajax enden. Mazraouis Vertrag läuft aus, der Abgang ist beschlossen.

Neben Borussia Dortmund sollen viele weitere Klubs an dem 24-Jährigen interessiert sein. Darunter der FC Barcelona und der FC Bayern. Wie „Sport1“ jetzt berichtet, hat Mazraoui dem deutschen Rekordmeister seine Zusage für einen Wechsel im kommenden Sommer gegeben.

Borussia Dortmund: FC Bayern sticht den BVB aus

Hauptsächlich soll ein Treffen in Amsterdam zwischen Mazraoui und den FCB-Verantwortlichen um Hasan Salihamidzic den Spieler überzeugt haben. Somit gehen der FC Barcelona und Borussia Dortmund leer aus.

Mazraoui beim Duell vergangenes Jahr gegen Borussia Dortmund. Foto: imago images/Sven Simon

Zuletzt gab es sogar Berichte, wonach die Katalanen ein erstes Angebot unterbreiteten. Im Zuge dieser Entwicklungen äußerte sich Mazraoui über die Gerüchte und stellte klar, dass mit dem spanischen Top-Klub „noch nichts abgeschlossen“ sei, „nicht einmal annähernd“.

In München könnte Mazraoui die erste Verstärkung für die kommende Saison werden. Bislang steht in Sachen Transfers nur der Abgang von Niklas Süle in Richtung Borussia Dortmund fest. Der BVB wiederum muss sich jetzt auf dem Transfermarkt weiter umschauen, sollte sich Mazraoui tatsächlich für den FC Bayern entscheiden. (oa)