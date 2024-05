Borussia Dortmund: Nach Mats Hummels – Top-Klub nimmt nächsten BVB-Star ins Visier

Gleich für mehrere Stars von Borussia Dortmund wird das Champions League-Finale gegen Real Madrid (Samstag, 01. Juni, 21 Uhr) in London das letzte Spiel für Schwarz-Gelb. Neben Marco Reus und Mateu Morey wird auch Abwehr-Akteur Marius Wolf den BVB nach der Saison verlassen.

Wie und wo es bei Wolf nach dem Abgang von Borussia Dortmund weitergeht, steht noch nicht fest. Doch nun macht ein irres Gerücht die Runde: Der AC Mailand soll den 28-Jährigen auf dem Zettel haben und verpflichten wollen. Schon Mats Hummels wurde bei den Rossoneri gehandelt.

Borussia Dortmund: Wolf nach BVB-Abgang in die Serie A?

Die Trennung vom BVB steht bereits fest. Sein auslaufender Vertrag bei Schwarz-Gelb wird nicht verlängert und nach drei Jahren in Dortmund wird er ein neues Kapitel aufschlagen (müssen). Doch wie sieht dieser neue Abschnitt aus? Möglicherweise rot-schwarz.

Denn wie die „Bild“ berichtet, soll der Rechtsverteidiger auf dem Zettel des AC Mailand stehen. Die Rossoneri würden den Deutschen schon etwas länger beobachten. Zu Gesprächen sei es jedoch noch nicht gekommen.

In der vergangenen Woche hatte die „Bild“ berichtet, dass die Mailänder auch an Mats Hummels interessiert seien. Auch der 35-Jährige wäre ablösefrei zu haben. Auch sein Vertrag läuft aus, zu einer Verlängerung ist es bis dato noch nicht gekommen. Bedient sich der Serie-A-Klub also gleich zweimal zum Nulltarif bei Schwarz-Gelb?

Trainer-Beben bei den Rossoneri

Erst am Freitag (24. Mai) hatte Mailand angekündigt, dass man sich am Ende der Saison nach fünf Jahren von Trainer Stefano Pioli trennt. Die abgelaufene Saison sei – trotz Vize-Meisterschaft – nicht so verlaufen, wie man es sich erhofft hatte. Daher endet die gemeinsame Zusammenarbeit im Sommer. Als Pioli-Nachfolger wird unter anderem ein deutscher Trainer gehandelt, der die beiden BVB-Stars bestens kennen dürfte.

Weitere News:

Laut „Bild“ sollen sich die Rossoneri nach Frankfurt-Coach Dino Toppmöller erkundigt haben. Allerdings sei ein Engagement in Mailand unrealistisch, da er sich voll auf die Eintracht fokussieren wolle. Stattdessen steht laut Transfer-Guru Fabrizio Romano Paulo Fonseca von OSC Lille als neuer Trainer in den Startlöchern.