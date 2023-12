Borussia Dortmund: Bitterer Abgang? Top-Klub möchte BVB-Star schon im Winter

So langsam werden die Gerüchte um mögliche Transfers wieder heißer. In vier Wochen öffnet das Winter-Transferfenster und die Vereine befinden sich schon jetzt auf der Suche nach möglichen Verstärkungen. Auch bei Borussia Dortmund könnte nach dem Jahreswechsel einiges passieren.

Denn die Klub-Bosse haben bereits angekündigt, den Kader anpassen zu wollen. Doch neben Zugängen könnte sich auch auf der Abgangsseite etwas tun. Muss Borussia Dortmund gar einen herben Verlust hinnehmen? Ein europäischer Top-Klub könnte in den kommenden Wochen bei einem BVB-Star ernst machen.

Borussia Dortmund: Malen vor dem Absprung?

Die Hinrunde neigt sich dem Ende zu und das Transferfenster steht vor der Tür. Die Wechselperiode im Winter scheint für Schwarz-Gelb intensiv zu werden – es könnte mehrere Zu- und Abgänge geben. Einer derjenigen, der den Verein verlassen könnte, ist Donyell Malen.

Das spanische Portal „todofichajes“ brachte Malen unlängst bereits mit einem Wechsel zum FC Liverpool in Verbindung. Demnach soll Coach Jürgen Klopp dem Niederländer zutrauen, auf lange Sicht die Rolle von Superstar Mohamed Salah bei den Reds einzunehmen. Für Salah sollen beim FC Liverpool immer wieder astronomische Offerten der millionenschweren Klubs der saudi-arabischen Pro League eintrudeln.

Laut mehreren Medienberichten soll nun jedoch ein weiterer Premier League-Klub ein Auge auf Malen geworfen haben. Demnach ist auch Manchester United heiß auf den Offensiv-Star. Kommt es also zu einem Wettbieten der beiden Rivalen um den BVB-Star?

Enormer Geldregen für Schwarz-Gelb?

Ein Abgang von Malen scheint derzeit allerdings unrealistisch. Er ist Leistungsträger und ein fester Bestandteil des BVB-Teams. Edin Terzic betonte in der Vergangenheit immer wieder, dass er den Niederländer sehr schätze und der Klub wissen würde, was er an Malen habe. Um also auch nur den Hauch einer Chance auf einen Transfer zu haben, müssten die beiden Spitzenklubs eine Menge Geld in die Hand nehmen.

Der BVB, der 2021 selbst 30 Millionen Euro für den Flügelflitzer zahlte, dürfte wenig Interesse daran haben, Malen mitten in der Saison ziehen zu lassen. Zumal gleichwertiger Ersatz schwer zu finden sein wird. Mit einem astronomische Angebot würden die beiden Premier League-Klubs die BVB-Bosse aber wohl zumindest ins Grübeln bringen.