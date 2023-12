Borussia Dortmund: Ex-BVB-Star spuckt vor Wiedersehen große Töne

14 Siege in Folge – und jetzt kommt Borussia Dortmund. Vor dem Knaller zwischen Bayer und BVB strotzt die Werkself nach einer bislang fast makellosen Saison nur so vor Selbstbewusstsein. Und das lassen sie die Dortmunder schon vor dem Anpfiff spüren.

Null bescheiden, sondern regelrecht großspurig tritt Jonas Hofmann vor Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund auf. Ausgerechnet Hofmann – ist das Spiel für den Bayer-Star doch ein ganz besonderes Rendezvous mit der Vergangenheit.

Borussia Dortmund: Jonas Hofmann spuckt große Töne

Zurückhaltend braucht man sich in Leverkusen derzeit wirklich nicht geben. Fast Bayern-like marschieren die Rheinländer durch die bisherige Spielzeit, gewinnen Spiel um Spiel – und das meist hoch überlegen. Der ein oder andere Borusse schaut neidisch rüber. Auch der BVB klopft in allen Wettbewerben oben an, hat allerdings regelmäßig viel mehr Mühe, seine Duelle für sich zu entscheiden.

Und so geht Leverkusen selbst nach Dortmunds imposantem 3:1 im San Siro für alle Buchmacher als teils deutlicher Favorit in die Partie am Sonntagabend – und gibt sich im Vorlauf auch nicht sonderlich Mühe, diese Rolle von sich zu weisen.

Ex-BVB-Star Hofmann: „Wird schwer für sie“

Ausgerechnet Jonas Hofmann ist es, der vor dem Topspiel des 13. Spieltags große Töne spuckt. Nach seiner Ausbildungszeit in Hoffenheim hatte der Heidelberger in Dortmund den Sprung auf die große Bühne geschafft. Beim BVB entwickelte er sich – für heutige Verhältnisse spät – zum Star. Zu seinem 21. Geburtstag hatte er gerade einmal drei Profi-Spiele auf dem Buckel. Auch wenn er bei Borussia Dortmund beeindruckende Leistungen bot, brauchte es am Ende einen Wechsel nach Mönchengladbach, um zu einer echten Bundesliga-Größe zu wachsen.

Als Neu-Leverkusener blickt Hofmann voller Selbstbewusstsein auf die anstehende Aufgabe gegen seinen Ex-Arbeitgeber. „Wird schwer für sie“, grinst er nach dem 2:0 beim BK Häcken, dem 18. Sieg im 19. Spiel der Saison. Und legt mit seinen großen Tönen noch nach.

„Es wird ein hervorragendes Spiel, wir freuen uns alle drauf“, sagt der 31-Jährige. „Man sagt ja immer, es soll spannend sein. Das hoffe ich nicht, sondern dass es klar für uns ausgeht.“ Bei solchen Sprüchen dürfte der ein oder andere Sympathisant von Borussia Dortmund regelrecht mit den Ohren schlackern.

Ob die Leverkusener auch den BVB dominieren? „Sie haben in der Hammergruppe in der Champions League gezeigt, was sie draufhaben. Wir müssen wieder alles reinwerfen, was wir haben“, weiß auch Hofmann. Terzics Truppe dürfte etwas dagegen haben, dass der „Lev-Lauf“ weitergeht – und kommt nach einem beeindruckenden 3:1 beim AC Mailand ebenfalls mit einer satten Portion Selbstvertrauen ins Rheinland.