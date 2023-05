Borussia Dortmund: Spektakuläre Rückkehr? DAVON sind die BVB-Fans nicht wirklich begeistert

Borussia Dortmund feierte am Sonntagnachmittag (07. Mai) gegen den VfL Wolfsburg einen 6:0-Kantersieg und setzt damit ein starkes Zeichen im Titelrennen. Damit verkürzte der BVB den Abstand zu den Bayern wieder auf einen Zähler.

Kurz vor dem wichtigen Bundesliga-Spiel machte ein spektakuläres Gerücht die Runde. Demnach beschäftigen sich die Bosse von Borussia Dortmund mit einem BVB-Eigengewächs. Dieser ist Dortmunder durch und durch. Dennoch sind davon nichts alle Fans begeistert.

Borussia Dortmund: Ducksch zurück in den Pott?

Er ist einer der besten Spieler seines Teams und überzeugt über weiten Strecken der Saison mit Toren und guten Auftritten. Marvin Ducksch ist einer der Hauptgründe, warum Bremen der direkte Wiederaufstieg gelang und warum die Hanseaten auch in der kommenden Saison erstklassig sein dürften. 12 Tore, sechs Vorlagen – das ist die beeindruckende Statistik des Torjägers. Zusammen mit Sturmpartner Niclas Füllkrug bildet er einer der torgefährlichsten Angriffsduos der Bundesliga.

Ducksch spielt eine enorm starke Saison. Dadurch spielte er sich in den Fokus einiger Top-Klubs. Ein Wechsel im Sommer gilt als wahrscheinlich. Einer dieser Interessen soll Borussia Dortmund sein. Laut „Sky“ beraten die BVB-Bosse intern über einen möglichen Transfer des 29-Jährigen. Der Werderaner soll über eine Ausstiegsklausel von siebeneinhalb Millionen Eur0 verfügen. Es wäre also durchaus ein Schnäppchen für die Westfalen. Dazu wäre ein Transfer für beide Seiten ein ganz besonderer.

Denn Ducksch ist gebürtiger Dortmunder und verbrachte große Teile seiner Karriere bei Schwarz-Gelb. Der Angreifer spielte von 2002 bis 2016 beim BVB und durchlief sämtliche Jugendmannschaften. Dazu feierte er 2013 unter Jürgen Klopp sein Debüt in der Bundesliga. Ducksch ist Dortmunder durch und durch und würde eine Rückkehr zu seinem Herzensklub und in seine Heimat wohl sehr begrüßen. Dazu wird ihm eine sehr gute Beziehung zu Edin Terzic nachgesagt. Terzic trainierte Ducksch schon in der U17 und soll ein großer Fan des Angreifers sein.

Spielte schon von 2002 bis 2016 bei Schwarz-Gelb und könnte im kommenden Sommer zu seinem Herzensverein zurückkehren: Marvin Ducksch. Foto: IMAGO/Matthias Koch

Nicht alle Borussen-Anhänger begeistert

Doch so gut die Rahmenbedingungen auch klingen. Die Anhänger von Schwarz-Gelb sind ob der möglichen Rückkehr von Ducksch geteilter Meinungen. Viele sehen diesen Wechsel sogar recht kritisch. „Maximal als Back-Up holen“, „Wie verzweifelt sind wir denn?“ oder „Ich hoffe, das ist ein Scherz“ heißt es in den sozialen Medien. Vorfreude auf einen Dortmunder Jung, der zum BVB zurückkehren könnte, sieht wahrlich anders aus.

Wie konkret das Interesse des BVB an dem Stürmer tatsächlich ist, ist derzeit noch unklar. Es wäre aber wohl ein Transfer für das Dortmunder Herz. Ducksch betont immer wieder, wie stark seine Verbundenheit mit Schwarz-Gelb ist. Zuletzt erklärte er sein Spiel auf Schalke als „persönliches Derby“. Auch seine komplette Familie trage den BVB im Herzen.