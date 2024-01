Borussia Dortmund: Transfer-Wende um Top-Talent bahnt sich an – BVB wieder im Rennen?

Schon vor Monaten hatten mehrere Medien berichtet, dass Borussia Dortmund heiß auf Francesco Camarda vom AC Mailand war. Der 15-Jährige zählt zu den größten Talenten Europas und sammelte trotz seines jungen Alters schon erste Profi-Erfahrung.

Die Liste der Interessenten war lang, unter anderem soll Borussia Dortmund an dem Italiener interessiert gewesen sein. Doch alle Offerten kamen umsonst, Camarda verlängert bei den Rossoneri – so schien es bis vor wenigen Tagen.

Borussia Dortmund: Doch keine Verlängerung für Mailand-Juwel?

Vor einiger Zeit hatte die „Bild“ berichtet, dass Schwarz-Gelb den Teenager auf dem Zettel hat. Damals soll man eine Verpflichtung jedoch schnell abgehakt haben. Camarda stand vor einer Verlängerung in Mailand und hatte trotz zahlreicher Interessenten keine Ambitionen zu wechsueln.

Der aktuelle Kontrakt des italienischen Juniorennationalspielers läuft im kommenden Sommer aus. Unterschreibt er beim Top-Klub aus der Serie A keinen Profivertrag, so kann er den Verein ablösefrei verlassen. Dass dieses Szenario eintritt, galt lange als unwahrscheinlich, könnte nun aber offenbar doch Wirklichkeit werden.

Laut des Portals „fussball.news“ soll ein Verbleib von Camarda in der Mailand längst nicht mehr sicher sein. Der 15-Jährige und sein Umfeld würden den Markt nach Alternativen sondieren, heißt es.

Ergreift der BVB nun die Initiative?

So könnte der BVB den nächsten Transfer-Versuch wagen. Mit dem FC Liverpool, FC Chelsea und Manchester City sollen weitere Top-Klubs großes Interesse an der Verpflichtung des Juwels haben, das für den AC Mailand in den vergangenen drei Jahren über 400 Tore in den Jugendligen erzielt hat.

Allerdings dürften die Chancen auf eine Verpflichtung von Camarda für den BVB aufgrund der extrem namhaften Konkurrenz wohl nicht gerade gewachsen sein. Der große Pluspunkt für Schwarz-Gelb: Dortmund hat in der Vergangenheit bewiesen, dass man junge Spieler in den Profi-Kader integrieren und zu Weltstars machen kann.