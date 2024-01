Borussia Dortmund macht’s Bayern nach – und kassiert Millionen

In den letzten Tagen des Wechselfensters dreht sich auch bei Borussia Dortmund alles um das Transfergeschäft. Doch auch abseits vom Spielerwechsel stellt sich der Pottklub breiter für die Zukunft auf: Marketing-Boss Carsten Cramer konnte einen neuen Sponsor für Schwarz-Gelb an Land ziehen.

Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, kooperiert Borussia Dortmund mit dem amerikanischen Getränkehersteller „Prime Hydration“. Offiziell verkündet hat Borussia Dortmund den neuen Deal zwar noch nicht, allerdings war er im Rahmen des Heimspiels gegen den VfL Bochum (3:1) bereits im Signal Iduna Park zu sehen.

Borussia Dortmund: Millionen-Deal mit bekanntem Getränke-Hersteller

Denn der Schriftzug des Getränke-Herstellers war schon auf der Pressekonferenz nach dem Ruhrpott-Duell zu sehen. Während des Spiels war die Marke auch auf den Werbebanden im Stadion. Prime Hydration wurde 2022 von den Social Media-Stars Logan Paul und KSI gegründet.

Prime Hydration gehört zu den aufstrebenden Marken der vergangenen Monate. Schon jetzt kooperieren sie mit einigen Top-Klubs aus Europa wie etwa dem FC Arsenal, dem FC Barcelona und Bayern München. Auch einzelne Größen aus der Welt des Sports wie Ex-BVB-Profi Erling Haaland stehen bei ihnen unter Vertrag.

Die genauen Hintergründe zum neuen Sponsoren-Deal, wie etwa die Vertragsdauer oder das Investitionsvolumen, sind noch nicht bekannt. Fakt ist aber, dass die frisch geschlossene Partnerschaft dem BVB ein großes wirtschaftliches Potenzial verspricht. Prime Hydration soll im vergangenen Jahr einen Einzelhandelsumsatz von knapp 250 Millionen US-Dollar erzielt haben.

Prime Hydration erweitert sein Engagement im internationalen Fußball. Neuer Partner: der BVB. Foto: IMAGO/Sportimage

Millionen-Summe für den BVB

Nach Informationen der „Ruhr Nachrichten“ erhält der BVB für die Zusammenarbeit mit dem US-Unternehmen eine millionenschwere Summe, die genaue Höhe ist nicht bekannt. Für Schwarz-Gelb jedoch ein Deal, der sich nicht nur finanziell lohnen wird: Damit erweitert der Klub sein internationales Sponsoren-Portfolio.

Trotz des großen Hypes um den neuen BVB-Partner gibt es allerdings aufgrund des hohen Koffein-Gehalts auch immer wieder Kritik an den Produkten. Eine Dose der Energy-Variante hat 200 Milligramm Koffein, was in etwa dem Doppelten einer Red-Bull-Dose entspricht.