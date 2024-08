Borussia Dortmund: Deutliches Statement! BVB-Star lässt Fan-Herzen höher schlagen

Die Transferperiode läuft so richtig heiß und auch bei Borussia Dortmund ist eine Menge Bewegung drin. In den kommenden Wochen wird auf beiden Seiten noch einiges passieren – doch ein BVB-Star wird wohl ziemlich sicher an der Strobelallee bleiben.

Zuletzt kursierten auch einige Gerüchte rund um einen möglichen Abgang von Nico Schlotterbeck. Laut spanischen Medien soll sogar Real Madrid an dem Innenverteidiger von Borussia Dortmund interessiert sein. Jetzt spricht der DFB-Star selbst über seine Zukunft.

Borussia Dortmund: Schlotterbeck bekennt sich zum BVB

In der letzten Saison hat sich Schlotterbeck mit seinen Top-Leistungen angeblich bis auf das Radar von Real Madrid und anderen europäischen Top-Klubs gespielt. Der Innenverteidiger hat sich trotz aller Spekulationen deutlich zum BVB bekannt. Schlotterbeck wird in Dortmund bleiben.

„Ich habe mich mit dem Klub so identifiziert, dass ich Lust habe auf die dritte Saison – und auch auf die vierte oder fünfte – habe. Ich freue mich, hier zu spielen. Das ist eine Ehre, das weiß ich“, sagte der 24-Jährige am Freitag (2. August) im Trainingslager in Bad Ragaz gegenüber „Sky“.

Schlotterbeck konzentriere sich nur auf den BVB. Das gelte auch für die kommenden Jahre, stellte er klar. Selbst eine vorzeitige Vertragsverlängerung schloss der 24-Jährige nicht aus. „Ich bin ganz happy hier beim BVB, wir müssen die nächsten Wochen schauen“, sagte der Defensivspieler dazu.

Schlotterbeck wird zum Abwehrchef

Nach dem Abgang von Mats Hummels wird Schlotterbeck in der kommenden Saison eine noch wichtigere Rolle in der Defensive einnehmen (müssen). Dazu ist er bereit, erklärte der BVB-Star selbst. Es gelte nun, die verlorenen Führungsqualitäten intern auf mehrere Schultern zu verteilen. „Wenn ich eine davon bin, dann bin ich ganz happy“, so Schlotterbeck.

„Es ist etwas anderes. Mir fehlt da eine kleine Stütze. Mats hat mir in den letzten Jahren viel mitgegeben, sodass ich vielleicht irgendwann in seine Fußstapfen treten kann – obwohl die sehr groß sind“, sagte der Dortmunder.