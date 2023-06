Borussia Dortmund ebnet den Weg für die Zukunft und setzt ein deutliches Zeichen an junge Talente aus den eigenen Reihen. Die Verantwortlichen haben den Vertrag mit einem Top-Talent vorzeitig verlängert und unterstreichen damit ihr Vertrauen in den Spieler.

Tom Rothe bleibt Borusse! Der Vertrag des 18-Jährigen wurde bis 2026 verlängert. Das teilte Borussia Dortmund am Dienstag (27. Juni) mit. Rothe sei fest für die Zukunft eingeplant, erklärte der Verein. Um mehr Spielpraxis zu sammeln, wird der Defensivmann in der kommenden Saison in der zweiten Liga zum Einsatz kommen.

Borussia Dortmund: Rothe verlängert Vertrag vorzeitig

Tom Rothe und der BVB haben sich vorzeitig über einen neuen Vertrag geeinigt. Das neue Arbeitspapier des Linksverteidigers läuft nun bis zum Juli 2026. Damit zeigen die Borussen-Bosse, dass sie auf Rothe setzen und der 18-Jährige in Zukunft ein fester Teil des Teams werden soll.

„Wir glauben fest an die Qualität von Tom und möchten dies mit einer langfristigen Vertragsverlängerung untermauern“, erklärte Sportdirektor Sebastian Kehl in der Pressemitteilung. Zwar hat der BVB mit Ramy Bensebaini kürzlich erst einen neuen Linksverteidiger geholt, doch die Vertragsverlängerung zeigt, dass Rothe in Zukunft zumindest die Chance bekommt, sich durchzusetzen und ein wichtiger Spieler im Team werden kann.

In der abgelaufenen Saison kam Rothe gerade einmal auf zwei Bundesliga-Einsätze. Mehrere kleinere Verletzungen verhinderten, dass Rothe schon in der letzten Saison den großen Durchbruch schafft. Der Linksfuß kam zumeist in der zweiten Mannschaft zum Einsatz und konnte, vor allem gegen Ende der Spielzeit, mit guten Leistungen glänzen.

Leihe zu Holstein Kiel

Damit sich dieser Trend fortsetzt und die Entwicklung voranschreitet, haben sich die Beteiligten auf eine Ein-Jahres-Leihe geeinigt. Nach der Vertragsverlängerung beim BVB wird Rothe in der kommenden Saison für Holstein Kiel spielen. Bei den Störchen soll er die nächsten Schritte gehen und sich weiter an den Bundesliga-Fußball gewöhnen. Nach der dritten Liga in der vergangenen Saison folgt nun also die zweite Liga – wo er auch auf den großen Revier-Rivalen Schalke 04 treffen wird.

Im nächsten Schritt ist es für ihn wichtig, möglichst häufig auf dem Rasen zu stehen und im Wettkampfmodus weitere Erfahrung zu sammeln. Wir sind überzeugt, dass ihm das in Kiel gelingen wird. Wir werden Toms Entwicklung bei Holstein ganz genau beobachten“, betont BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

Auch Rothe selbst freut sich auf die Aufgabe in Kiel. „Ich möchte mich in der kommenden Saison weiterentwickeln und auf dem Platz mehr Verantwortung übernehmen. Dafür ist Kiel die ideale Station. Ich bin froh, dass diese Leihe so schnell funktioniert hat und ich ab morgen bei Holstein ins Training einsteigen kann“, so der 18-Jährige. Eine Kaufoption besitzt Kiel nicht. So kehrt Rothe nach der kommenden Saison in jedem Fall zum BVB zurück.