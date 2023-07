Borussia Dortmund: Karriereende! Ex-Star kann einfach nicht mehr – „Merke es jeden Morgen“

Noch ein Jahr – dann ist Schluss. Mit dieser Nachricht hat ein Ex-Star von Borussia Dortmund noch vor Beginn der kommenden Saison für klare Verhältnisse gesorgt. Er kann einfach nicht mehr, sein Körper macht das Profigeschäft nicht länger mit.

Die Rede ist von Sebastian Rode, der aktuell bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag steht. Schon länger mutmaßte man über das Karriereende des Ex-Spielers von Borussia Dortmund. Jetzt macht er reinen Tisch – und gibt schockierende Einblicke.

Borussia Dortmund: Rode gibt Einblicke

Zwölf Millionen Euro bezahlte der BVB einst für die Dienste von Rode. So richtig warm wurden beide Seiten miteinander allerdings nie. Seine Zeit im Ruhrgebiet war bestenfalls durchwachsen – auch, weil ihn Verletzungen zurückwarfen. Insgesamt machte er nur 22 Pflichtspiele für die Dortmunder.

2019 kehrte er zu Eintracht Frankfurt zurück, und dort beendet Rode im kommenden Jahr seine Karriere. „Ja, im nächsten Sommer ist Schluss“, bestätigte der ehemalige Spieler von Borussia Dortmund im Trainingslager seines aktuellen Klubs.

Als Grund führt er seine viele Leiden an. Er wolle auch nach seiner Karriere noch gesund genug sein, um mit seinen Kindern spielen zu können. Aber aktuell müsse er täglich „Absprachen mit Trainern und Ärzten treffen.“

Vorbereitung kostet viel Mühe

„Ich merke es jeden Morgen nach dem Aufstehen, da zwickt da was und tut da was weh“, erklärte Rode. Zudem habe es ihn enorme Kraft und Mühe gekostet, nach dem Urlaub wieder hochzufahren.

Es werde „immer schwerer, die Leistung abzurufen und mitzuhalten. Das habe ich nach dem Urlaub wieder gemerkt“, berichtet der Frankfurter, weshalb er seinen Entschluss fasste.

Borussia Dortmund: Ein letztes Duell?

Bleibt die Frage, ob es in diesem Jahr zu einem Abschiedsduell mit dem BVB kommen wird. Trotz aller Wehwehchen sei die Vorbereitung bisher gut gelaufen. „Wenn das so bleibt, bin ich hinsichtlich der neuen Saison auf einem guten Weg“, so Rode.