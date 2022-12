Borussia Dortmund: Reyna stand kurz vor Rauswurf! Jetzt packt der BVB-Star aus – „Ich war am Boden zerstört“

Schon während der Gruppenphase bei der WM waren Berichte um BVB-Star Giovanni Reyna aufgetaucht, jetzt ist die Angelegenheit um das Talent von Borussia Dortmund komplett eskaliert. Nach dem sich unter anderem auch US-Trainer Gregg Berhalter öffentlich äußerte, sah Gio Reyna von Borussia Dortmund keine andere Möglichkeit mehr, als selbst ein Statement abzugeben.

Doch was war überhaupt passiert? Zur Überraschung vieler saß Gio Reyna zu Beginn der WM in Katar nur auf der Bank und bekam auch kaum Einsatzzeiten. Ein Insider sprach schließlich von einem Zoff mit Trainer Berhalter, bestätigen wollten es aber weder der US-Coach noch Reyna selbst.

Borussia Dortmund: Reyna packt nach WM-Wirbel aus

Jetzt packte Berhalter aber aus – ohne einen Namen zu nennen. „Wir hatten einen Spieler, der die Erwartungen auf und neben dem Spielfeld eindeutig nicht erfüllt hat“, sagte der US-Coach und fügte an: „Er war einer von 26 Spielern, also fiel er auf. Wir saßen stundenlang zusammen und überlegten, was wir mit diesem Spieler machen sollten. Wir waren bereit, für ihn ein Flugticket nach Hause zu buchen, so extrem war es.“

Dass es sich nach den Berichten nur um Reyna handeln konnte, war für viele ersichtlich. Die Reaktion des BVB-Stars ließ deshalb nicht allzu lange auf sich warten. „Ich hatte gehofft, dass ich mich nicht zu den Vorgängen bei der Weltmeisterschaft äußern würde. Ich bin der Meinung, dass Dinge, die im Rahmen einer Mannschaft geschehen, privat bleiben sollten“, so Reyna bei Instagram.

DAS passierte wirklich mit BVB-Star Reyna

Er sehe sich dennoch gezwungen, eine Erklärung abzugeben, da seine Professionalität und sein Charakter durch die Aussagen in Frage gestellt werden. Dann packte der 20-Jährige aus: „Kurz vor der Weltmeisterschaft teilte mir Trainer Berhalter mit, dass meine Rolle bei diesem Turnier sehr begrenzt sein würde. Ich war am Boden zerstört. Ich bin jemand, der mit Stolz und Leidenschaft spielt. Fußball ist mein Leben, und ich glaube an meine Fähigkeiten. Ich habe erwartet und wollte unbedingt zum Spiel einer talentierten Gruppe beitragen, die bei der Weltmeisterschaft ein Zeichen setzen will.“

Reyna gab dann sogar zu, dass er sich ein paar Tage lang von seinen Gefühlen leiten ließ und es sein Training und sein Verhalten beeinflusste, nachdem er von seiner begrenzten Rolle erfahren hatte. Dafür habe er sich bei den Mannschaftskameraden und dem Trainer entschuldigt, und man habe ihm verziehen.

Reyna von US-Coach enttäuscht

Deutliche Worte in Richtung US-Nationalcoach setzte Reyna dann aber dennoch ab. „Ich bin enttäuscht, dass über diese Angelegenheit weiterhin berichtet wird (ebenso wie über einige stark fiktionalisierte Versionen der Ereignisse), und ich bin äußerst überrascht, dass jemand aus dem Stab der US-Männermannschaft dazu beitragen würde. Trainer Berhalter hat immer gesagt, dass Probleme, die in der Mannschaft auftauchen, „im Haus“ bleiben, damit wir uns auf die Einheit der Mannschaft und den Fortschritt konzentrieren können“, so der BVB-Star.