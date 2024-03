Borussia Dortmund: Saison gelaufen – Hiobsbotschaft für BVB-Star

Bittere Nachricht für Schwarz-Gelb! Die Saison von Ramy Bensebaini ist vorzeitig vorbei. Der Algerier hat sich während seines Aufenthalts bei der Nationalmannschaft verletzt. In Dortmund folgte die bittere Diagnose.

Für den Linksverteidiger ist das natürlich der Super-GAU. Bensebaini musste seinen Stammplatz im Winter an Neuzugang Ian Maatsen abgeben. Jetzt folgt das Saisonaus. Eine Spielzeit zum Vergessen für den Neuzugang von Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund: Innenbandverletzung bei Bensebaini

„Ramy Bensebaini hat sich bei der Nationalmannschaft leider am Innenband verletzt und muss nun eine Schiene tragen. Es ist unwahrscheinlich, dass er in dieser Saison noch einmal zum Einsatz kommen kann“, erklärte der Chefcoach auf der Pressekonferenz vor dem Gipfeltreffen in München.

Mit der Knieverletzung ist der 28-Jährige keine Option mehr für die restlichen Saisonspiele. Somit verpasst er nicht nur die acht verbleibenden Bundesliga-Partien, sondern auch das Champions League-Viertelfinale gegen Atlético Madrid.

Bensebaini war vor der Saison ablösefrei von Borussia Mönchengladbach gekommen und als Star-Transfer abgefeiert worden. Doch in seiner ersten Saison konnte er seine Leistung aus Gladbach nicht wirklich bestätigen. Zuletzt war er nur noch zweite Wahl hinter Maatsen.

Bensebaini-Abgang schon im Sommer?

Für den Algerier war seine erste Saison beim BVB eine absolute Katastrophe. Doch bleibt es sogar vielleicht bei dem einen Jahr? Denn aufgrund der Verpflichtung von Maatsen ist er in die zweite Reihe gerutscht. Eine Rolle, mit der er sich langfristig nicht zufrieden geben wird.

Dazu würde der BVB Maatsen gerne über den Sommer hinaus halten. Das ist, Stand jetzt, zwar noch völlig offen. Doch sollte Maatsen tatsächlich auch über den Sommer hinaus bei Schwarz-Gelb bleiben, könnte Bensebaini mit dem Gedanken spielen, den BVB nach nur einem Jahr wieder zu verlassen.