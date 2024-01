Borussia Dortmund: Gespräche bestätigt! Paukenschlag um Brunner bahnt sich an

Noch vor wenigen Monaten stand Paris Brunner bei Borussia Dortmund vor dem Aus. Damals wurde das Top-Talent wegen unbekannten Gründen suspendiert, zeitweise stand sogar im Raum, dass der Youngster den Verein verlassen muss.

Mittlerweile ist Brunner wieder integriert, trumpfte beim deutschen Gewinn der U17-Weltmeisterschaft richtig auf und stand im Dezember erstmals im Profikader von Borussia Dortmund. Nun soll ein weiter großer Schritt folgen.

Borussia Dortmund: Profi-Vertrag für Brunner?

Brunner ist zweifelsohne das größte Talent, das der BVB derzeit in den eigenen Reihen hat. Seit Jahren beeindruckt der Offensiv-Akteur mit unfassbaren Leistungen und fast schon unheimlichen Statistiken. So kommt er in der laufenden U19-Bundesliga-Saison in neun Spielen auf zehn Tore.

Nachdem Brunner zuletzt bereits im Profikader stand und nun eine Vertragsverlängerung winkt, dürfte sein Debüt in der Bundesliga nur noch eine Frage der Zeit sein. Zudem soll sein Fördervertrag, der noch bis 2025 läuft, schon bald in einen Profi-Vertrag umgewandelt und verlängert werden.

Somit ist auch klar, dass der BVB die temporäre Suspendierung Brunners im Oktober zu den Akten gelegt hat und nun wieder langfristig mit dem vielversprechenden Angreifer plant. „Es gab einen Vorfall, dann hat Paris drei Partien nicht gespielt. Wir haben es aber mit vielen Gesprächen mit ihm und den Eltern gut aufgearbeitet. Damit war und ist das für uns erledigt“, erklärte Nachwuchskoordinator Lars Ricken gegenüber den „RuhrNachrichten“

Ricken bestätigt Gespräche mit Brunner-Seite

Nachwuchsboss Ricken bestätigte zudem das Vorhaben, den Vertrag mit Brunner umzuwandeln und zu verlängern. „Wir reden bei Paris natürlich nicht mehr über einen Fördervertrag. Wir haben einen klaren Plan mit ihm. Den haben wir mit ihm und seiner Familie besprochen“, so Ricken. „Klar ist, dass er mit seiner Qualität ein Thema für den Profibereich wird“, betonte die BVB-Legende.

Im Februar feiert der Angreifer seinen 18. Geburtstag, den „RuhrNachrichten“ zufolge soll Brunner dann seinen ersten Profivertrag in Dortmund unterschreiben. Für den Verein und die BVB-Fans sind das große Neuigkeiten inmitten der nicht ganz einfachen Situation.