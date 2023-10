Borussia Dortmund: Weitere drastische Maßnahmen? Suspendierter Brunner droht kompletter Horror

Was ist in der Causa Paris Brunner tatsächlich geschehen? Das Top-Talent wurde am Mittwoch (18. Oktober) von Borussia Dortmund aus noch unbekannten Gründen suspendiert. Am Tag darauf räumte Brunner gemeinsam mit seinem Vater seine Sachen aus dem Campus.

Nun könnte es jedoch noch viel härter für den Youngster von Borussia Dortmund kommen. Bislang war „nur“ von einer Suspendierung die Rede – intern sollen die BVB-Bosse nun jedoch über weitere Schritte diskutieren.

Borussia Dortmund: Schmeißt der BVB Brunner komplett raus?

Das große Rätsel um Brunner geht weiter. Weiterhin ist noch nicht bekannt, wieso Schwarz-Gelb sein wahrscheinlich größtes Juwel so plötzlich freigestellt hat. Die BVB-Fans verstehen die Welt nicht mehr – demnächst könnte dem großen Rätsel noch eine Schüppe draufgelegt werden.

Denn wie „Sport 1“-Chefreporter Patrick Berger berichtet, erwägen die Jugendverantwortlichen unter der Leitung von Nachwuchskoordinator Lars Ricken sogar einen kompletten Rauswurf von Brunner. Ricken und Co. arbeiten an dem Fall – der Ausgang noch völlig ungewiss.

Brunner wurde von sämtlichen Team-Terminen ausgeschlossen und trainiert derzeit individuell. Ob er überhaupt noch einmal in den Kreis der U19 des BVB zurückkehrt?

Keine Teilnahme bei U17-WM?

Neben den Sanktionen, die vonseiten des BVB drohen, macht sich nun sogar der DFB Gedanken, wie er mit der Personalie Brunner umgeht. Laut Berger diskutieren die Verbandsbosse derzeit, ob der Angreifer überhaupt noch für die U17-Weltmeisterschaft in Indonesien (10. November bis 1. Dezember) nominiert werden sollte.

Brunner sollte eigentlich das Gesicht des DFB-Teams bei dem Turnier werden. Schon bei der U17-EM war Brunner ein wichtiger Teil. Der Dortmunder trug vier Tore zu dem EM-Triumph bei und hatte so einen große Anteil an dem Erfolg. Nun droht ihm neben dem BVB-Aus auch das Verpassen des Turniers.