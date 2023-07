Borussia Dortmund: Hammer-Wechsel bahnt sich an – Ex-BVB-Star vor Rückkehr in die Heimat

Bei Borussia Dortmund ist man auf ihn nach seinem nicht allzu schönen Abgang nicht mehr ganz so gut zu sprechen. Auch bei seinem jetzigen Klub sorgte er in der Vergangenheit immer wieder mal für Skandale und Aufreger. Im letzten Jahr entwickelte sich Ousmane Dembele allerdings enorm gut und gehört beim FC Barcelona derzeit zum Stammkern.

Dennoch wird er in den kommenden Tagen wohl die Katalanen verlassen. Der Ex-Spieler von Borussia Dortmund steht vor der Rückkehr in seine Heimat und könnte bei seinem neuen Klub der Nachfolger eines Weltstars werden.

Borussia Dortmund: Dembele vor Wechsel zu PSG

Ousmane Dembele brachte dem BVB eine Gesamtablöse von knapp 135 Millionen Euro ein. Damit ist er weiterhin der teuerste Abgang der Vereinsgeschichte. Doch bis heute haben viele Fans dem Franzosen das Theater rund um seinen Abgang nicht verziehen. Auch bei Barcelona war er eher neben als auf dem Platz auffällig und sorgte immer wieder für Eklats.

Zuletzt hatte Barca-Coach Xavi den 26-Jährigen jedoch eingenordet und gut hinbekommen. In der vergangenen Saison war Dembele einer der Leistungsträger der Katalanen und überzeugte oft mit starken Auftritten. Dennoch wird er den Verein nach etwa sechs Jahren wohl wieder verlassen und sieben Jahre nach seinem Wechsel zum BVB nach Frankreich zurückkehren.

Laut Transfer-Guru Fabrizio Romano steht Dembele kurz vor einem Wechsel zu Paris Saint-Germain. Die Pariser seien vor einiger Zeit an den Flügelstürmer herangetreten und haben ihm ein Angebot vorgelegt. Nun soll sich der Franzose für PSG und gegen einen Verbleib bei Barca entschieden haben. Demnach sollen die PSG-Verantwortlichen die Ausstiegsklausel von 50 Millionen Euro gezogen haben – diese läuft bis zum 01. August.

Dembele der Messi-Nachfolger?

In Paris würde er nun in ein weiteres Star-Ensemble stoßen, in dem der Ex-BVB-Star einen festen Platz einnehmen soll. Laut Romano soll Neu-Coach Luis Enrique Dembele für die rechte Offensiv-Seite einplanen. Somit wäre der Noch-Katalane der Nachfolger von Lionel Messi, der PSG Richtung USA verlassen hatte und würde künftig mit Neymar Jr. und Kylian Mbappe (PSG-Zukunft noch offen) zusammenspielen.

Da die Ausstiegsklausel von Dembele nur noch am 31. Juli gezogen werden kann, sind alle Parteien auf eine schnelle Entscheidung aus. So könnte der Deal noch am Montag abgeschlossen werden und Dembele bereits am Ende der Woche als neuer PSG-Akteur vorgestellt werden.