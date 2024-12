Borussia Dortmund: Leihe geht nach hinten los – greift der BVB nun zum Äußersten?

Borussia Dortmund wird im kommenden Winter-Transferfenster aller Voraussicht nach nicht allzu viel machen. Die BVB-Bosse sind mit dem Kader im Großen und Ganzen zufrieden. Das haben die Vereinsverantwortlichen immer wieder betont.

Mit einer Personalie sind die BVB-Bosse aber wohl kaum zufrieden. Im Sommer wechselte ein Akteur von Borussia Dortmund auf Leihbasis innerhalb der Liga. Dieser Zug funktionierte jedoch keineswegs.

Borussia Dortmund: Özcan im Winter wieder beim BVB?

Im Sommer war schnell klar, dass Salih Özcan in den Planungen von BVB-Coach Nuri Sahin keine allzu große Rolle spielen wird. Der Pottklub forcierte also schon früh eine Leihe für den defensiven Mittelfeldmann. Letztlich wechselte er zum VfL Wolfsburg. Doch dort läuft es für den türkischen Nationalspieler überhaupt nicht.

Magere dreimal stand Özcan in der Bundesliga-Hinrunde erst in der Startformation der Wölfe. In den vergangenen sechs Pflichtspielen stand der 26-Jährige lediglich 26 Minuten auf dem Feld. Der BVB-Leihspieler ist nur Reservist unter Ralph Hasenhüttl – so hatten sich das weder Özcan noch sein Stammklub vorgestellt.

„Natürlich ist man unzufrieden, wenn man nicht spielt, vor allem, wenn ich weiß, dass ich Qualitäten habe, um der Mannschaft weiterzuhelfen“, so der Mittelfeld-Akteur gegenüber der „Bild“. „Wenn man nicht spielt, macht man sich immer wieder Gedanken. Im Moment ist das nicht der Fall. In die Zukunft will ich jetzt nicht schauen“, so Özcan auf die Frage, ob er die Saison bei den Wölfen beenden wird.

Beendet der BVB die Leihe vorzeitig?

Ein mögliches Blitz-Comeback bei Schwarz-Gelb scheint also zumindest im Raum zu stehen. Allerdings dürften die BVB-Bosse nur über einen Abbruch der Leihe nur dann nachdenken, wenn ein neuer Abnehmer bereits in Sicht ist. Ob das derzeit der Fall ist, ist jedoch nicht bekannt.

Sowohl Özcan als auch Schwarz-Gelb sind mit der derzeitigen Situation zufrieden. Sollte sich in den kommenden Tagen und Wochen ein Klub finden, bei dem der Leih-Akteur regelmäßig spielen sollte, könnte der BVB etwaige Schritte jedoch kurzfristig einleiten.