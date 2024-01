Borussia Dortmund: Nach Rückkehr-Hammer – Sahin meldet sich emotional zu Wort

Wenn Borussia Dortmund am Dienstag (02. Januar) zum Trainingslager nach Marbella reist, wird die Mannschaft erstmals von Sven Bender und Nuri Sahin als Co-Trainer begleitet. Der Pottklub hatte vor knapp einer Woche die Hammer-Rückkehr der beiden BVB-Legenden bekanntgegeben.

Für Sahin war es, trotz seines Cheftrainer-Posten in der Türkei, eine leichte Entscheidung, nach fünfeinhalb Jahren zu Borussia Dortmund zurückzukehren. Erstmals seit seinem Wechsel äußert sich der Ex-Profi nun selbst zu dem Wechsel und seinen Hintergründen.

Borussia Dortmund: Sahin verabschiedet sich von Antalyaspor

Knapp zwei Jahre war Sahin Cheftrainer bei Antalyaspor in der Süper Ligue. Der 35-Jährige war nach dem Aus seines Vorgängers erst zum Spielertrainer, dann zum endgültigen Chefcoach und Fußballabteilungsleiter geworden. Insgesamt 92 Spiele absolviert er als Übungsleiter mit dem Süper-Ligue-Klub. Nach seinem Wechsel zum BVB bedankt sich Sahin nun noch einmal bei Antalyaspor und allen Beteiligten.

„Antalyaspor hat mir die erste Chance in meiner Trainerkarriere gegeben. Gemeinsam mit meinen Spielern haben wir Erfolge erzielt, die in die Geschichte des Vereins eingehen werden“, so der Co-Trainer des BVB. „Ich hatte wirklich das Gefühl, dass dieser Ort meine Heimat geworden ist, und ich denke immer noch so“, erklärt Sahin in seinem Statement auf „X“ (ehemals Twitter).

„Wenn ich zurückblicke, habe ich viele Erinnerungen gesammelt, an die ich mich mein Leben lang mit Stolz erinnern werde. Ich habe immer versucht, die Schönheit des Fußballs auf dem Platz widerzuspiegeln“, heißt es. „Mein Dank gilt der schönen Stadt Antalya, allen Präsidenten und Vorstandsmitgliedern, all meinen Spielern und Profis des Vereins. Ich werde ihre Namen in meinem Herzen aufbewahren“, betont Sahin.

„Ist an der Zeit, nach Hause zurückzukehren“

Die Zeit in der Türkei ist für Sahin nun vorbei. Seine neue Herausforderung ist es, seinen Herzensklub wieder in die Spur zu bringen. Dass er bei seiner Entscheidung keine Sekunde gezögert hat, verdeutlichen seine Wort in dem Statement. „Jetzt ist es an der Zeit, an den Ort zurückzukehren, an dem alle begann, es ist Zeit für Borussia Dortmund, mein zu Hause“, schreibt Sahin.

Worte, die allen BVB-Fans wohl Gänsehaut bereiten dürfen. Sahin ist ein Ur-Dortmunder, in Lüdenscheid geboren und in der Borussen-Jugend groß geworden. Dazu ist er Deutscher Meister und Pokalsieger mit Schwarz-Gelb geworden – die Rückkehr zum BVB ist für ihn eine absolute Herzensangelegenheit.