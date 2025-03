Borussia Dortmund: Bundesliga-Star plant Abschied – macht der BVB jetzt ernst?

Im kommenden Sommer wird sich bei Borussia Dortmund einmal mehr einiges tun. Viele Spieler werden den Verein verlassen und einige Akteure sollen neuen Wind zum BVB bringen. Bei einem Transferflirt könnte es nun konkreter werden.

Im vergangenen Sommer bediente sich Borussia Dortmund mit Waldemar Anton und Serhou Guirassy gleich zweimal beim VfB Stuttgart. Macht es der BVB auch in der anstehenden Transferphase wieder?

Borussia Dortmund: VfB bereitet sich auf Millot-Wechsel vor

Schon vor der Winter-Wechselperiode kursierte sein Name rund um die Strobelallee. Die Borussen-Bosse rund um Lars Ricken und Sebastian Kehl sollen Enzo Millot genauestes beobachten. Man sei von den sportlichen Fähigkeiten des 22-Jährigen überzeugt. Er könnte ein möglicher Nachfolger von Julian Brandt, der den Verein verlassen könnte.

Laut „Sky“ bereitet sich der VfB Stuttgart auf den Abgang von Millot in diesem Sommer vor. Der offensive Mittelfeldspieler wird den amtierenden Vizemeister wahrscheinlich verlassen. Der Franzose wird den VfB nach vier Jahren wohl verlassen. 2021 wechselte der 22-Jährige von der AS Monaco nach Deutschland.

Der Franzose könnte im kommenden Sommer gar zu einem Schnäppchen werden. Laut „Sky“ besitzt Millot eine Ausstiegsklausel in seinem Verein. Diese soll im Bereich von 18 bis 20 Millionen liegen. So müsste der BVB wohl nicht mehr als diese Summe auf den Tisch legen.

BVB noch ein ernsthaftes Thema?

Doch greift Schwarz-Gelb nun zu? Laut der „L’Equipe“ macht man sich beim BVB jedoch Sorgen, dass man mit dem Franzosen einen neuen Problemfall holen würde. So soll der Offensivspieler in der Vergangenheit mit disziplinarischen Verfehlungen auf sich aufmerksam gemacht haben. Das könnte Kehl und Co. abschrecken.

Mehrfach sei Millot in Stuttgart zu spät zu Übungseinheiten erschienen, heißt es. Zwar soll sich das Verhalten des VfB-Stars zuletzt verbessert haben, doch die Zweifel seien weiterhin groß. Derzeit soll eine mögliche Millot-Verpflichtung also keine Priorität bei Schwarz-Gelb haben.