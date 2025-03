Borussia Dortmund nimmt Schottland-Juwel im Visier – doch die Konkurrenz ist gewaltig

Rund um Borussia Dortmund kursieren in den letzten Wochen immer wieder pikante Gerüchte rund mögliche Neuzugänge. Vor allem spannende Youngsters werden immer wieder mit dem BVB in Verbindung gebracht. So auch Lennon Miller vom FC Motherwell.

Der 18-Jährige ist derzeit in aller Munde. In Schottland gehört er zweifelsohne zu den größten Talenten der letzten Jahre, viele Experten sagen ihm eine große Zukunft voraus. Borussia Dortmund soll ihn genau ins Visier genommen haben.

Borussia Dortmund im Rennen um Motherwell-Talent vorne?

Mit gerade einmal 18 Jahren ist Miller bereits Stammspieler beim FC Motherwell in der höchsten schottischen Spielklasse. Dazu ist der zentrale Mittelfeldspieler seit Kurzem auch A-Nationalspieler Schottlands. Spätestens jetzt dürfte der junge Schotte auf dem Radar vieler Top-Klubs sein.

Der BVB soll den Youngster laut mehreren Medienberichten schon seit Längerem auf dem Zettel haben. Laut des schottischen Journalisten Grame Bailey soll Schwarz-Gelb derzeit gar die besten Karten auf eine Verpflichtung des Youngsters haben. Der Austausch zwischen allen Beteiligten soll durchaus positiv sein.

Bei Schwarz-Gelb wäre er zunächst wohl als Perspektivspieler eingeplant. Sein Potenzial, sich schnell auf höchstem Niveau behaupten zu können, hat Miller jedoch schon mehrfach unter Beweis gestellt. Greift der BVB bei dem 18-Jährigen zu?

BVB bekommt große Konkurrenz im Miller-Poker

Fakt ist: Die Konkurrenz im Poker um den Schotten könnte kaum größer sein. Mit Eintracht Frankfurt, Werder Bremen und dem VfL Wolfsburg sollen auch drei weitere Bundesligisten ein Auge auf Miller geworfen haben. Dazu sollen sämtliche Klubs aus dem Ausland Schlange stehen, der BVB wird also eine Menge Überzeugungsarbeit leisten müssen, um sich die Dienste des Youngsters sichern zu können.

Der Vertrag Millers bei Motherweill läuft nur noch bis 2026, eine Verlängerung scheint derzeit unrealistisch. So würde sich für den schottischen Erstligisten in diesem Sommer die letzte Möglichkeit bieten, eine gewisse Ablöse generieren zu können. Sein Marktwert beziffert sich laut „Transfermarkt.de“ auf knapp vier Millionen Euro. Tendenz deutlich steigend.