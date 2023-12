Borussia Dortmund: Riesen-Freude bei Schwarz-Gelb – BVB-Pechvogel feiert Comeback

Er ist wohl der größte Unglücksrabe von Borussia Dortmund, seine Verletzungshistorie ist erschreckend. Mateu Morey verletzte sich vor mehr als drei Jahren schwer. Seither kämpfte er sich von Comeback zu Comeback – jedes Mal musste er einen neuen Rückschlag hinnehmen.

Bei Morey stand kurzzeitig sogar ein vorzeitiges Karriereende im Raum. Doch nun feierte er einmal mehr sein Comeback. Beim 2:1-Heimsieg der U23 gegen Halle kam er für die restliche halbe Stunde in die Partie. Borussia Dortmund hofft nun, dass der Spanier endlich fit bleibt.

Borussia Dortmund: Morey-Rückkehr bei U23-Heimerfolg

Bis zu seiner Horror-Verletzung im Mai 2021 zeigte er vielversprechende Ansätze. Viele BVB-Fans hatten die Hoffnung, dass man mit ihm einen Spieler in den eigenen Reihen hat, der in den kommenden Jahren zum Leistungsträger reifen kann. Doch dann riss er sich sämtliche Bänder im Knie und musste sich unzähligen Operationen unterziehen.

Das große Weihnachts-Gewinnspiel von DER WESTEN

Wir verlosen tolle Preise im Gesamtwert von fast 13.000 €! Mit ein bisschen Glück gewinnst du einen Hometrainer, ein E-Bike, ein Soundsystem und noch vieles mehr. Jetzt gratis mitmachen!

Über ein Jahr fiel der Spanier in der Folge aus. Sein Pflichtspiel-Comeback feierte er im August 2022 – ebenfalls für die U23. Im Revierderby gegen Rot-Weiss Essen (1:0) stand er sogar in der Startelf, verletzte sich jedoch erneut. Es folgte ein weiteres bitteres Kapitel in seiner Krankenakte und eine erneute Ausfallzeit von fast einem Jahr.

++ BVB-Talent feiert Debüt – um ein Haar wäre er zum Helden geworden ++

Er musste erneut operiert werden und sich einmal mehr zurück kämpfen. Am Samstag (16. Dezember) dann die große Freude: Morey hat seit dem Essen-Spiel wieder ein Pflichtspiel für Schwarz-Gelb bestritten. Der zweite Einsatz seit Mai 2021.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Keine Zukunft bei Schwarz-Gelb?

Trotz seiner heftigen Verletzungshistorie zeigte er stets gute Ansätze. Auch deshalb hatte man beim BVB immer die Hoffnung, dass er ein wichtiger Bestandteil wird, sofern er denn fit bleibt. Doch sein Vertrag läuft nach er Saison aus, eine Verlängerung nahezu ausgeschlossen. Retten könnte ihn wohl nur eine Leistungsexplosion – und anhaltende Gesundheit.

Mehr News:

Doch es ist nicht wirklich realistisch, dass der Verein seinen Vertrag erneuert. So wird sich Morey im Sommer wohl neu orientieren müssen. Bei der langen Krankenakte dürfte es gar nicht so einfach sein, einen neuen Verein zu finden. Doch momentan dürfte sein voller Fokus noch auf dem BVB und seiner Gesundheit liegen.