Marco Reus: Wildes Gerücht nach CL-Pleite! Steht sein neuer Klub schon fest?

Die bittere Champions League-Pleite gegen Real Madrid (0:2) war das letzte Spiel von Marco Reus im BVB-Dress. Der 35-Jährige hatte seinen Abgang bereits vor einigen Wochen bekannt gegeben, nun ist seine Zeit bei Borussia Dortmund endgültig vorbei.

Nach 12 Jahren bei Schwarz-Gelb wird der Mittelfeldspieler nun ein neues, womöglich sein letztes Kapitel in seiner Karriere beginnen. Vor allem ein Verein soll Marco Reus unbedingt verpflichten wollen.

Marco Reus vor Wechsel in die USA?

Bis jetzt ist noch unklar, wo und wie es für Reus ab dem kommenden Sommer weitergeht. Ein Wechsel innerhalb der Bundesliga ist nahezu ausgeschlossen. Schon vor einigen Wochen hieß es von mehreren Seiten, dass Reus ins Ausland wechseln wird. Die USA sollen sein Ziel sein.

Und jetzt geht ein MLS-Team in die Offensive. Laut „Sky“ soll LA Galaxy nun alles daran setzen wollen, Reus zu verpflichten. Laut des Journalisten César Luis Merlo waren Galaxy-Verantwortliche beim Königsklassen-Endspiel in Wembley anwesend und sprachen mit Reus-Berater Dirk Hebel.

Auf dem Weg zu einer möglichen Verpflichtung gibt es neben der Einigung mit Reus auch noch einige andere Hürden für Los Angeles. Vor allem das „Discovery Right“ der MLS spielt eine große Rolle.

LA Galaxy bereits mit Charlotte einig?

Die Kalifornier müssen sich demnach zuerst mit dem Charlotte FC einigen, bevor sie mit Reus verhandeln dürfen. Das Team aus North Carolina soll von Reus bereits eine Absage kassiert haben, besitzt aber gemäß MLS-Regeln ein Vorrecht auf eine Verpflichtung. Dieses muss Galaxy dem Ligarivalen abkaufen.

Laut „The Athletic“ sind sich die beiden MLS-Klubs jedoch schon über das Discovery Right einig geworden. Der Wechsel von Reus zu LA Galaxy wird also immer konkreter. Doch auch einige Klubs aus der Türkei und Saudi-Arabien sollen noch an Reus dran sein. LA Galaxy hat jedoch wohl die Nase vorn.