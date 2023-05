Borussia Dortmund: Extra Reisestrapazen für zwei Profis – BVB ließ Stars in Augsburg zurück

Das Auswärtsspiel in Augsburg entwickelte sich für Borussia Dortmund zu einer Riesenparty. Durch den 3:0-Sieg gegen die Fuggerstädter eroberte Schwarz-Gelb die Tabellenführung zurück und ist auf dem besten Weg, erstmals seit 2012 Deutscher Meister zu werden.

Dementsprechend groß waren Jubel und Freude nach dem Spiel. Sowohl die Fans als auch die Spieler feierten nach der Partie ausgelassen. Ganz so viel Zeit dafür blieb allerdings nicht, die Akteure von Borussia Dortmund mussten schnell Richtung Flieger. Dabei schafften zwei Spieler nicht, pünktlich loszukommen. Die beiden Stars reisten separat zurück nach Dortmund.

Borussia Dortmund: Hektik nach Abpfiff

Die Stimmung nach dem Auswärtssieg in Augsburg war bestens. Alle Beteiligten hatten ein breites Grinsen im Gesicht, immer wieder schallte lauter Jubel durch die Katakomben der WWK-Arena. Doch lange Zeit, zu feiern, blieb der Mannschaft von Edin Terzic nicht. Die BVB-Stars mussten sich nach Abpfiff beeilen, um rechtzeitig Richtung Flieger zu fahren. Der Grund: am Dortmunder Flughafen gibt es ein Nachtlandeverbot.

Wenn es die Mannschaft nicht rechtzeitig geschafft hätte, hätte man anstatt nach Dortmund nach Paderborn fliegen müssen. Nach dem Flug käme dann noch eine rund einstündige Busfahrt obendrauf. Ein Szenario, was man vermeiden wollte. Dementsprechend stressig war die Abreise von der Augsburger Arena. Mediendirektor Sascha Fligge war aufgrund des knappen Zeitplans bemüht, die Interviews der Spieler und der Verantwortlichen kurz zu halten, um rechtzeitig loszukommen.

Auch BVB-Keeper Gregor Kobel erinnerte Teamkollege Sebastien Haller während dessen Interview an die Rückreise. „Bruder, wir müssen los. Acht Uhr! Sonst kommen wir in Paderborn an“, sagte der Torhüter, wie „Sport1“ berichtet. Viel Zeit für die große Tabellenführer-Party blieb also nicht. Diese dürfte dann in Flieger aber weitergegangen sein.

Doping-Probe statt Rückreise

Allerdings verpassten zwei Spieler diese Flieger-Party offenbar. Julian Ryerson und Donyell Malen wurden nach dem Spiel per Zufallsprinzip für die Doping-Probe ausgewählt. Diese ging so lange, dass die beiden BVB-Profis die Abfahrt des Mannschaftsbusses verpassten und länger in Augsburg bleiben mussten. „Fuck, so eine Scheiße!“, sagte Ryerson laut „Sport 1“ als ihn die Kontrolleure auswählten. Die beiden flogen nach ihrer Kontrolle gemeinsam zurück, mussten aufgrund der Verspätung allerdings in Paderborn landen.

Nach dem Spiel und den Emotionen dürfte es aber nur ein kleiner Schönheitsfehler an diesem so erfolgreichen Tag gewesen sein. Beide Spieler kamen heile, wenn auch mit etwas Verzögerung, in Dortmund an. So bleibt es nur eine lustige Anekdote einer wilden Auswärtsreise. Am kommenden Samstag bleibt wohl genug Zeit zu feiern, wenn man das Ding tatsächlich über die Bühne bringen sollte.