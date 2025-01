BVB: Kobel-Ärger nach Kiel-Debakel! DIESE Aussage schockiert die Fans

Bei Borussia Dortmund geht es derzeit drunter und drüber! Die Stimmung ist nach der 2:4-Pleite in Kiel auf dem Nullpunkt. Die Mannschaft ist total verunsichert, die Verantwortlichen reagieren (noch) nicht und die BVB-Fans haben genug.

So langsam verliert die Mannschaft den Rückhalt der BVB-Fans. Nach Abpfiff machten die Capos der Borussen-Ultras Teilen der Mannschaft eine dicke Ansage. Gregor Kobel äußerte sich im Nachgang zu der Szene – doch seine Worte kamen bei den Anhängern von Borussia Dortmund überhaupt nicht gut an.

BVB: Kobel-Aussage lässt das Fass überlaufen

Der Frust ob der Leistung war den mitgereisten BVB-Fans sichtlich anzusehen. Die so treuen Anhänger haben genug. Während des Spiels supporteten sie noch fleißig, doch nach Abpfiff platzt es aus ihnen heraus. Sie stellten einige Spieler zur Rede, hatten eine hitzige Diskussion mit der Mannschaft.

Unter anderem hörten sich Nico Schlotterbeck, Marcel Sabitzer, Emre Can, Waldemar Anton und Serhou Guirassy die Worte der Fans an. Andere Führungsspieler wie Vize-Kapitän Julian Brandt oder Ex-Vize-Kapitän Gregor Kobel hielten sich hingegen zurück. Schon diese Tatsache gefiel vielen Fans nicht, doch Kobel trieb es noch weiter.

Der Schweizer wurde nach dem Spiel gefragt, was bei dem Austausch mit der aktiven Fanszene gesagt wurde. „Ich weiß es nicht, da sollen der Kapitän und so hingehen. Ich stand viel zu weit weg, um das zu hören“, antwortete er gegenüber „Sky“.

BVB-Fangemeinde außer sich

Sicherlich wolle Kobel nur damit sagen, dass er nicht nah genug dran war, um wiederzugeben, was für Worte konkret gefallen sind. Doch die Fans brachte das mächtig auf die Palme – schließlich war Kobel in der letzten Saison selbst noch Vize-Kapitän. Dazu gehört der Schweizer zum erweiterten Kreis der Führungsspieler.

„Diese Aussage beschreibt alles, was in dem Verein aktuell schiefläuft. Man drückt sich vor der Verantwortung und findet für alles Ausreden“, wetterte ein BVB-Fan auf „X“. „Das ist wieder typisch. Die andere machen lassen, um sich selbst aus der Affäre zu ziehen. Toller Führungsspieler“, so ein anderer Anhänger. Die schwarz-gelben Nerven liegen blank!