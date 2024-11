Borussia Dortmund: Klare Kehl-Ansage an BVB-Stars – „Wollen wir umgehen“

Borussia Dortmund lässt die (Ergebnis-)Krise vorerst hinter sich! Nach dem 2:1-Befreiungsschlag gegen RB Leipzig folgte zuletzt ein 1:0-Sieg gegen Sturm Graz in der Königsklasse. Damit hat der BVB einen großen Schritt in Richtung direktes Weiterkommen gemacht.

Mit drei Siegen aus vier Spielen und ein machbares Restprogramm stehen die Chance, die Champions-League-Playoffs zu vermeiden, nicht allzu schlecht. Sebastian Kehl, Sportdirektor von Borussia Dortmund, gibt dieses klare Ziel aus.

Borussia Dortmund: Kehl gibt Marschroute vor

Bis zur 86. Minute musste der BVB warten und zittern. Doch dann kam Donyell Malen, ließ das Westfalenstadion beben und erlöste aufopferungsvoll kämpfende Dortmunder mit dem 1:0. Die Mannschaft von Nuri Sahin sammelte die Punkte sieben, acht und neun und setzt sich in der Spitzengruppe der Champions League fest.

„Ich glaube, man kann dieser Mannschaft in diesem Wettbewerb nur Lob aussprechen. Wir wollen jetzt natürlich auch das Bestmögliche herausholen und die zwei Extraspiele mit den Playoffs umgehen“, machte der BVB-Funktionär deutlich. Die deutliche Devise: der direkte Weg in die K.o.-Phase.

++ Borussia Dortmund atmet nach Arbeitssieg auf – ER wird zum heimlichen Helden des BVB ++

„Dieser Sieg gibt uns eine gute Ausgangsposition und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, legte Kehl nach. Nach der großen Kritik und der enttäuschenden Spiele in den vergangenen Wochen scheint es bei Schwarz-Gelb also nun doch in die richtige Richtung zu gehen.

Kehl möchte Auswärtsmisere durchbrechen

Doch ein Problem bleibt bei Schwarz-Gelb: Auswärts schafft es die Sahin-Elf nicht, die passenden Leistungen zu zeigen und die passenden Ergebnisse einzufahren. In Mainz (Samstag, 09. November, 15.30 Uhr) soll diese bittere Bilanz mit zwei Siegen im Rücken nun endlich durchbrochen werden. „Ich habe Lust nach Mainz zu fahren, um den Auswärtsfluch, den wir in dieser Saison mit uns tragen, zu brechen“, so der BVB-Sportdirektor.

Weitere News:

„Es ist an der Zeit, Samstag einen Auswärtssieg zu landen“, machte Kehl deutlich. Zuletzt setzt es satte fünf Auswärtsniederlagen am Stück. Um dauerhaft erfolgreich zu sein, wird sich das dringend ändern müssen.