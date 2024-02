Borussia Dortmund: Wie bei Götze und Co.? Bayern jagt plötzlich BVB-Star

Mario Götze, Robert Lewandowski, Mats Hummels: Bayern München hat Borussia Dortmund schon so einige Leistungsträger weggeschnappt. Doch plötzlich jagen die Bayern einen BVB-Star, den wohl die wenigsten auf dem Schirm haben…

Karim Adeyemi zählt bei Borussia Dortmund in der aktuellen Saison nicht gerade als Leistungsgarant. Der 22-Jährige hat immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Wenn er dann spielte, trat er zu selten mit herausragenden Leistungen in Erscheinung. Da dürfte der BVB-Spieler wohl keine allzu guten Chancen auf dem Transfermarkt haben – doch denkste! Adeyemi soll jetzt ausgerechnet bei den Bayern im Gespräch sein.

Adeyemi spielte bereits beim FC Bayern München

Das klingt wie eine faustdicke Überraschung! Doch der FCB soll sich tatsächlich mit einer Verpflichtung von Adeyemi beschäftigen, wie das spanische Portal „fichajes.com“ berichtet. Eine große Hürde dabei ist jedoch die Ablösesumme, die der BVB für seinen Spieler fordert.

Adeyemi ist an der Säbener Straße kein Unbekannter: Er spielte bereits zwischen 2009 und 2011 für den Nachwuchs. Dann wurde er vom FC Bayern aussortiert – und landete unter anderem bei der SpVgg Unterhaching und RB Salzburg, wie „Sport.de“ schreibt. Adeyemi soll sich damals „nicht gut verhalten“ haben, wie Bayerns langjähriger Jugendflüsterer Hermann Gerland in einem Podcast sagte. In einem Interview sagte Adeyemi, dass der Fall abgeschlossen sei und es sich „um Schnee von gestern“ handelt. Angeblich hat er den Bayern schon mehrfach abgesagt.

Borussia Dortmund: Auch DIESE Klubs haben angeblich Interesse

Doch Adeyemi wird nicht nur mit einer Verpflichtung beim Bayern München in Verbindung gebracht. In der Vergangenheit wurden unter anderem Real Madrid, dem FC Barcelona und dem FC Liverpool Interesse an Adeyemi nachgesagt.