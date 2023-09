Borussia Dortmund: Star spielt nur noch zweite Geige – wie geht es für IHN weiter?

„Der Kapitän muss immer spielen“ ist ein ungeschriebenes Gesetz im Fußball, was schon viele Jahre Bestand hat. Doch Edin Terzic bricht derzeit dieses Gesetz. Kapitän Emre Can rückt immer mehr in die zweite Reihe.

Trotz des 3:1-Auswärtssieges und des damit anhaltenden Erfolgslaufes gibt es bei Borussia Dortmund große Diskussionen. Neben der Art und Weise, wie das Team agiert sorgt auch die Personalie Can weiterhin für Gesprächsstoff.

Borussia Dortmund: Droht Terzic Kapitän-Ärger?

Zum zweiten Mal hintereinander saß Can nur auf der Bank. Der Kapitän von Borussia Dortmund rückt derzeit in die zweite Reihe. Sowohl gegen Wolfsburg als auch in Sinsheim begann Özcan. Der 25-Jährige erledigt seinen Job gut und gibt Terzic keinen Grund, ihn wieder auf die Bank zu setzen.

Und für Can kommt es noch dicker: der BVB wirkt ohne den Kapitän etwas stabiler und sicherer. Dazu gibt auch der Erfolg Terzic Recht. Es scheint, als würde Can nun vorerst auf der Bank bleiben und nicht in die Startelf zurückkehren – die Höchststrafe für den Spielführer.

Für Terzic geht es nun darum, die Thematik rund um Can passend zu moderieren. Nicht nur für Can selbst oder das Team, sondern vor allem für die Fans. Denn viele hielten die Entscheidung, Can zum Kapitän zu machen, von Anfang an für falsch.

Kapitänsexperiment gescheitert?

Derzeit sieht es gar so aus, als würde sich Terzic diesen Fehler selbst eingestehen. Er wählte Can anstatt Gregor Kobel. Der Grund: die fehlende Erfahrung des Schlussmanns. Zudem habe Terzic seinen Kapitän gerne auf dem Feld und nicht im Tor – nun trägt Kobel seit zwei Spielen die BVB-Binde.

Can als Kapitän zu ernennen war ein Experiment von Terzic, dass nun auf der Kippe steht. Um dauerhafte Diskussionen um seine Person zu vermeiden, muss Can nun liefern und sich seinen Stammplatz zurück erarbeiten.