Borussia Dortmund: Stimmung gekippt – muss Brandt jetzt gehen?

Bei Borussia Dortmund geht es gerade komplett drunter und drüber. Kein Cheftrainer, keine intakte Führungsetage, eine komplett verunsicherte Mannschaft und noch immer kein Neuzugang in Sicht. Die BVB-Bosse um Lars Ricken haben alle Hand zu tun – da müssen andere Dinge derzeit warten.

So zum Beispiel die Vertragsverlängerung mit einigen Stammspielern. Bei einigen BVB-Akteuren soll eine Entscheidung über die Zukunft bereits gefallen sein. Andere Spieler von Borussia Dortmund stehen vor ungewissen Monaten – unter anderem Julian Brandt.

Borussia Dortmund: Brandt-Verlängerung vorerst auf Eis gelegt

Es sollte die Saison von Brandt werden – als Vize-Kapitän und absoluter Führungsspieler sollte er Schwarz-Gelb wieder verzaubern. Doch davon ist der offensive Mittelfeldspieler weit entfernt. Er wird mehr und mehr zum Gesicht der Krise.

Auch die BVB-Bosse sollen mittlerweile Zweifel haben, ob Brandt in Zukunft ein Leistungsträger sein kann. Laut „Bild“ seien die Verhandlungen über einen neuen Vertrag des 28-Jährigen mittlerweile auf Eis gelegt worden.

Die Vereinsverantwortlichen wollen zunächst die Entwicklungen im Verein und die Leistungen des Vize-Kapitäns in der Rückrunde abwarten. Noch vor einigen Monaten schien eine Verlängerung nur noch Formsache, plötzlich steht sie auf der Kippe.

BVB-Duo vor dem Aus

Während die Entscheidung um Brandt noch nicht final gefallen ist, sieht es bei zwei anderen Akteuren laut „Bild“ anders aus. So sollen BVB-Kapitän Emre Can und Innenverteidiger Niklas Süle den Verein nach der laufenden Saison verlassen. Sowohl Can als auch Süle sollen keine Zukunft mehr bei Schwarz-Gelb haben.

An der Strobelallee werden derzeit alle Steine umgedreht und alle Entscheidungen der vergangenen Wochen und Monaten hinterfragt – so auch eine mögliche Vertragsverlängerung von Brandt. Denn Fakt ist: Seine Leistungen in dieser Saison rechtfertigen bis dato kein neues Arbeitspapier.