Jude Bellingham: Real-Hammer steht bevor – wie wirkt sich DAS auf seine Karriere aus?

Schon seit einigen Wochen steht so gut wie fest, dass Carlo Ancelotti Real nach der Saison verlassen wird, um Trainer der brasilianischen Nationalmannschaft zu werden. Nun sollen die Real-Verantwortlichen wohl für einen neuen Coach für Jude Bellingham und Co. entschieden haben.

Entgegen aller Erwartungen soll es nicht Real-Legende Raul werden. Stattdessen steht ein Bundesliga-Coach ganz oben auf der Liste der Klub-Bosse. Xabi Alonso soll der Auserwählte sein, um die Königlichen rund um Jude Bellingham ab der kommenden Saison zu betreuen.

Jude Bellingham: Beerbet Alonso Ancelotti?

Es war nur eine Frage der Zeit, bis diese Gerüchte beginnen. Xabi Alonso sorgt derzeit mit Bayer Leverkusen für großes Aufsehen. Der Spanier ist mit der Werkself nicht nur enorm erfolgreich, sondern lässt auch noch den derzeit wohl besten Fußball der Bundesliga spielen.

Das verfolgen natürlich auch die Real-Bosse, die die aktuellen Leistungen der Bayer-Elf nun wohl zum Anlass nehmen, um für den Bundesliga-Coach All in zu gehen. So berichtet „Radio Marca“ davon, dass sich die Verantwortlichen auf den früheren Profi des FC Bayern und Real Madrids als neuen Trainer festgelegt haben.

Grundsätzlich überraschend kommt diese Meldung nicht, galt Alonso schon im Frühjahr als heißer Trainerkandidat bei Real. Zwar hatte Alonso seinen Vertrag bei Bayer erst vor der Saison bei 2026 verlängert, doch möchte der Spanier nach der Saison tatsächlich zu den Königlichen gehen, wäre er ohnehin nicht zu halten. Zumal Alonso sich auch eine mögliche Klausel im Vertrag gesichert haben könnte, die es ihm erlaubt, zu Real zu gehen.

Ancelotti kann sich Alonso gut als Nachfolger vorstellen

Ancelotti selbst konnte am Dienstag bei der Pressekonferenz vor dem Spiel von Real gegen Las Palmas offensichtlich Gefallen an der Idee finden. „Ich habe Xabi trainiert, er macht einen tollen Job bei Bayer. Er versteht das Spiel gut, deshalb ist er ein sehr guter Trainer“, lobte der Italiener seinen potenziellen Nachfolger. „Ich wünsche mir, dass Xabi Alonso, Raul und Alvaro Arbeloa eines Tages Trainer von Real Madrid werden“, fügte er hinzu.

Zu einem der drei Kandidaten als Favorit wollte Ancelotti sich jedoch nicht hinreißen lassen. Dass Alonso mit seiner Idee und seiner Expertise aber nicht nur gut zu den Königlichen passen würde, sondern auch von den Fans geliebt werden würde, dürfte kein allzu großes Geheimnis sein.

Auch für Bellingham selber wäre diese Personalie sicherlich interessant. Schließlich ist Alonso dafür bekannt, mit jungen Spielern extrem gut umgehen und diese weiterentwickeln zu können. Dazu legt er viel Wert auf technische Klasse. Dinge, die sich für den Ex-BVB-Star möglicherweise enorm auszahlen könnten.