Borussia Dortmund: Er verrät es selbst – Trainer-Legende stand kurz vor einem Wechsel zum BVB

Erst vor wenige Tagen gab Borussia Dortmund bekannt, dass Nuri Şahin ab der kommenden Saison an der Seitenlinie stehen wird. Der 35-Jährige folgt auf Edin Terzić, der den Verein verlassen hat. Nun gibt es erneut Aufregungen um den Trainerposten des BVB: Ein Star-Coach wäre fast nach Dortmund gekommen.

José Mourinho gehört zu den größten und erfolgreichsten Trainern aller Zeiten. Der Portugiese ist für seine emotionale und energische Art und Weise bekannt. Wie er selbst erklärte, wäre er vor einigen Jahren fast bei Borussia Dortmund gelandet.

Borussia Dortmund: Mourinho lernte für den BVB deutsch

2019, als Lucien Favre noch Trainer vom BVB war, hieß es, dass der Verein sich angeblich schon mit Mourinho als möglichem Nachfolger des Schweizers beschäftigt hatte. Das bestätigte Mourinho auf einer EM-Veranstaltung kurz vor dem Eröffnungsspiel in München jetzt selbst.

Er erklärte, dass er sich auf einen möglichen Wechsel bereits richtig vorbereitet hatte. „Als ich vor einigen Jahren kurz davor stand, zu Borussia Dortmund zu gehen, habe ich Deutsch gelernt. Es war nicht einfach, aber ich habe es probiert“, so Mourinho.

Dass diese Vorbereitung in den Zeitraum fiel, in dem Gerüchte um ihn aufkamen, bestätigte Mourinho laut Sport Bild nicht. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte damals offen gesagt, dass er mit dem Coach befreundet sei. Der Portugiese schien ohnehin nicht abgeneigt zu sein und hatte seine Bewunderung für die Borussia bekundet. Letztlich kam dieser Hammer-Wechsel jedoch nicht zustande.

Zorc dementierte Mourinho-Spekulationen

Anders als Watzke wollte Ex-BVB-Sportdirektor Michael Zorc damals nichts von Mourinho als möglichen Favre-Nachfolger wissen. Der ehemalige Funktionär bestritt das Interesse an dem Portugiesen. Doch wie Mourinho nun betonte, sei dort doch etwas dran gewesen.

Während der BVB mit Şahin seinen neuen Trainer gefunden hat, steht Mourinho inzwischen bei Fenerbahçe Istanbul unter Vertrag. Davor war er für die AS Roma tätig gewesen. Nun geht seine Fußballreise in der Türkei weiter. In Deutschland war er noch nie – vielleicht kommt es in Zukunft doch noch einmal zu einem Engagement in der Bundesliga.