Jadon Sancho: Hammer perfekt! DIESE Entscheidung erweist sich als goldrichtig

Jadon Sancho ist durch den 1:0-Sieg in Paris ins Königsklassen-Endspiel 2024 eingezogen. Für den Briten ist es die erste Teilnahme an einem europäischen Finale. Sowohl im Hin- als auch im Rückspiel zeigte der Offensiv-Akteur eine starke Leistung. Mit seinen Auftritten hatte er einen großen Anteil an dem Triumphzug der Borussen.

Mit Blick auf seinen Stammverein dürfte er diesen Erfolg noch einmal mehr genießen. Denn während Jadon Sancho mit Borussia Dortmund um die europäische Vereinskrone kämpft, verschärft sich die Krise bei Manchester United immer mehr.

Jadon Sancho: CL-Finale statt Kampf um Europa

Seine Zeit bei United war alles andere als erfolgreich. Letztlich flüchtete er im Januar nach Dortmund, nachdem er sich mit United-Coach Erik ten Hag in den Haaren hatte. Über mehrere Monate durfte Sancho nicht mit der Mannschaft trainieren. Dazu wurde der Brite immer wieder zum Sündenbock gemacht.

So wechselte er im Winter zurück zum BVB und wurde dort direkt mit offenen Armen empfangen. Im Laufe seiner Zeit fand er immer mehr zu seiner alten Form zurück und wurde zum Stammspieler. Fünf Torbeteiligungen in 18 Spielen unterstreichen seine immer besser gewordenen Leistungen.

Sein vorläufiges Karriere-Highlight hat er mit dem Einzug ins Champions League-Finale obendrein geschafft. Dementsprechend glücklich war er nach der Partie. Sancho gehörte zu den Spielern, die am meisten gefeiert haben. Egal, bei welchem Party-Video: Sancho war immer dabei.

United droht Europa-K.o.

Bei United ist die Stimmung ganz anders: Am Montag (06. Mai) verloren die Red Devils mit 0:4 bei Crystal Palace. Damit musste man nicht nur eine bittere Klatsche hinnehmen, sondern ist auch auf den achten Tabellenplatz in der Premier League zurückgefallen. Stand jetzt würde United im nächsten Jahr nicht europäisch spielen – es wäre der nächste herbe Schlag für den englischen Traditionsklub.

Mit Blick auf die derzeitigen Lagen bei den beiden Klubs, lässt sich auf jeden Fall festhalten, dass Sancho mit seiner Rückkehr zum BVB alles richtig gemacht hat. Schließlich greift er mit Schwarz-Gelb und nicht mit United nach der europäischen Krone.