Jadon Sancho schaut ganz genau hin! Irres Gerücht sorgt für Aufruhr

Jadon Sancho kann endlich wieder lachen! Bei Borussia Dortmund hat der Flügelflitzer wieder zu seiner alten Form gefunden, die ihn vor seinem Abgang vor einigen Jahren zu einem der begehrtesten Spieler machte. Bei Manchester United hatte der Brite eine mehr als nur schwierige Zeit.

Grund dafür war ein Streit mit Cheftrainer Erik ten Hag. Der Niederländer schmiss Jadon Sancho aus seinem Kader raus, verbannte ihn komplett auf die Tribüne. Nun aber bahnt sich ein Hammer an. Bei diesem Gerücht schaut die BVB-Leihgabe ganz genau hin.

Jadon Sancho schaut ganz genau hin!

Während es für Jadon Sancho bei Borussia Dortmund mehr als nur gut läuft, erlebt sein Stammklub Manchester United immer wieder herbe Rückschläge in der Premier League. Mittlerweile sind die „Red Devils“ von den internationalen Plätzen verdrängt worden. Es droht eine bittere Saison 2024/25.

In der Kritik steht dabei vor allem Cheftrainer Erik ten Hag. Von einem Rausschmiss ist sogar seit mehreren Wochen die Rede. Nun aber sorgt ein irres Gerücht für Aufregung. Wie „Sky“ berichtet, soll ten Hag in den Fokus des FC Bayern geraten sein. Die Münchener sind derzeit auf Trainersuche, kassieren eine Absage nach der anderen.

Ten Hag stand in der Vergangenheit bereits auf der Liste der Münchener und soll über das erneute Interesse des deutschen Rekordmeisters informiert worden sein. Allerdings habe es bislang noch keine Gespräche zwischen ihm und den Bayern gegeben.

Ten Hag zu den Bayern?

Bei den Spekulationen wird auch Jadon Sancho ganz genau hinschauen. Ten Hag hat in Manchester zwar noch einen Vertrag bis 2025 und will auch beim Traditionsverein bleiben, sollte das Ziel Europa allerdings verfehlt werden, droht ihm das Aus. Wie es mit ihm beim einstigen Top-Klub weitergeht, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.

Kommen wir zurück zu Sancho. Auch hier ist noch unklar, wie es mit ihm nach dem Sommer weitergeht. Bleibt er bei Borussia Dortmund oder kehrt er nach Manchester zurück? Sicher ist: Sollte ten Hag weiter Trainer bleiben, wird es vermutlich zu einem endgültigen Abgang kommen. Entlässt United ihn oder er wechselt zu Bayern München, wäre es gut möglich, dass er zurückkehrt und einen Neuanfang probieren wird.

Schließlich hat der BVB keine Kaufoption in der Leihe verhandelt. Falls die Dortmunder Sancho fest verpflichten wollen, müssen sie ordentlich Geld auf den Tisch legen. In den Medien ist von 35 bis 40 Millionen Euro die Rede.