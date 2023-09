Jadon Sancho: Nächste Runde im United-Krach – Ten Hag greift erneut zu drastischer Maßnahme

Der Ärger zwischen Jadon Sancho und Manchester United hört einfach nicht auf. Nachdem der Ex-BVB-Star vor einigen Wochen sogar von seinem Trainer Erik ten Hag suspendiert worden war, folgt nun die nächste harte Nachricht für den Offensiv-Akteur.

In der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Aufsteiger FC Burnley (Samstag, 23. September, 21 Uhr) äußerte sich ten Hag erneut zu Jadon Sancho. Das Verhältnis zwischen den beiden bleibt nach wie vor angespannt.

Jadon Sancho: Ten Hag mit klarer Message an Ex-BVB-Star

Seit dem Auswärtsspiel beim FC Arsenal, bei dem Sancho im Vorfeld suspendiert und aus dem Kader gestrichen worden war, sind die Fronten zwischen dem Briten und United verhärtet. In den vergangenen Wochen bemängelte sein Trainer immer wieder die Einstellung und die (Trainings-)Motivation des 23-Jährigen.

Doch Sancho sah diese Kritik bisher als unangebracht und betonte immer wieder, dass ten Hag ihn zum „Sündenbock“ machen würde. Seither kehrte er nicht in den Kader von United zurück – und dabei wird es vorerst auch bleiben.

Ten Hag bestätigte, dass Sancho auch für das Spiel in Burnley nicht in den Kader zurückkehren werde. „Jadon Sancho wird morgen nicht in unserem Kader sein“, betonte der Niederländer am Freitag. „Es hängt natürlich von ihm ab. Der Rest bereitet sich auf Burnley vor und das ist unser Fokus“, ergänzte der 53-Jährige.

Doch noch eine Chance auf Rehabilitation?

So hart diese Woche für Sancho wohl sind, steckt da aber wohl auch eine kleine Hoffnung drin. Vor wenigen Wochen erklärte ten Hag noch, dass er nicht wissen würde, ob Sancho jemals noch einmal für United spielen würde. Nun öffnet der Übungsleiter dem Ex-BVB-Star zumindest etwas die Tür zur Kader-Rückkehr.

Ob und wie Sancho diese Message aufnimmt, bleibt abzuwarten. Eventuell gibt es doch noch die große Kehrtwende um den Offensiv-Star. Der Weg bis zur Rehabilitation und zu einer festen Größe im United-Kader dürfte jedoch noch sehr weit sein.