Borussia Dortmund: Top-Klub macht ernst – zieht der BVB bei IHM den Kürzeren?

Die Kaderplanungen für die kommende Saison läuft auf Hochtouren. Sportdirektor Sebastian Kehl hat gleich mehrere Neuzugänge im Visier. Seit mehreren Wochen kreisen einige Gerüchte um Borussia Dortmund. Eines dieser Gerüchte bezieht sich auf einen neuen Außenverteidiger.

Ivan Fresneda soll von Real Valladolid kommen und die rechte Verteidigungsseite verstärken. Nachdem für die linke Seite schon Ramy Bensebaini verpflichten wurde, soll der junge Spanier für rechts kommen. Im Transfer-Poker um Fresneda bekommt Borussia Dortmund prominente Konkurrenz. Ein englischer Top-Klub setzt derzeit alles daran, den BVB-Flirt zu verpflichten.

Borussia Dortmund: Grätscht Arsenal dazwischen?

Das Interesse vom BVB an Ivan Fresneda ist schon seit einigen Wochen bekannt. Die Verantwortlichen des Pottklubs wollen eine Alternative zu Marius Wolf haben, um den Konkurrenzkampf zu erhöhen. Als Wunschlösung zeichnete sich schnell der 18-Jährige ab. Demnach soll der BVB auch schon erste Gespräche geführt und ihr Interesse sowohl beim abgebenden Verein, als auch bei der Spielerseite hinterlegt haben.

Schwarz-Gelb galt lange Zeit als der Favorit auf eine Verpflichtung Fresnedas. Das scheint sich in diesen Tagen zu ändern. Laut dem Transferexperten Ekrem Konur hat der FC Arsenal ein erstes Angebot bei Real Valladolid abgegeben. Die Gunners wollen den jungen Spanier um (fast) jeden Preis verpflichten. Demnach bieten die Londoner knapp 15 Millionen Euro.

Arsenal-Coach Mikel Arteta sieht auf der Rechtsverteidiger-Position dringend Bedarf und soll Fresneda als seinen Wunsch-Transfer hinterlegt haben. Für den BVB sind das schlechte Nachrichten. Nach der starken Saison der Gunners können die Briten ebenfalls mit der Champions League locken. Dazu ist der Premier League-Klub finanziell wohl deutlich besser aufgestellt als die Westfalen.

BVB, Arsenal oder Valladolid?

Nach dem Angebot von Arsenal scheint die Zukunft von Fresneda wieder vollkommen offen. Während viele Experten nahezu sicher von einem Wechsel ausgehen, kann sich der 18-Jährige auch einen Verbleib beim spanischen Erstligisten vorstellen. „Mein Wunsch ist es, für Real Valladolid zu spielen, mich auf dem Platz zu amüsieren, meinen Teil dazu beizutragen, die Situation voranzubringen und den Fans in Zorrilla Freude zu bereiten, indem ich versuche, so viel Freude wie möglich zu bereiten“, sagte Fresneda gegenüber der Mundo Deportivo. Diese Worte lassen keine Abschiedsgedanken erkennen.

Pokerface oder keine Wechselabsichten? Die Personalie Fresneda wird in den kommenden Wochen weiterhin spannend werden. Laut „Sport1“-Journalist Patrick Berger befindet sich der BVB trotz des 15-Millionen-Angebotes von Arsenal in der Pole Position. Demnach könnte sich ein Wechsel in den kommenden Wochen konkretisieren.