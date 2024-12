Borussia Dortmund: Blitz-Abgang im Winter? Entscheidung um Top-Talent gefallen

Er ist einer der Stars der dritten Liga: Julian Hettwer sorgt bei der Zweitvertretung von Borussia Dortmund für mächtig Furore. Der 21-Jährige hat eine enorme Entwicklung hingelegt. Diese ist auch anderen Teams nicht verborgen geblieben. Zuletzt flatterten bereits erste Angebote für den Youngster rein.

Sogar aus Liga eins sollen es Interessenten für Hettwer geben. So mancher Klub würde den Youngster von Borussia Dortmund gerne verpflichten. Droht ein schneller Abgang im Winter?

Borussia Dortmund: Hettwer bleibt wohl bei Schwarz-Gelb

2023 wechselte Hettwer aus der Jugend des MSV Duisburg zu Borussia Dortmunds Zweitvertretung. In den vergangenen anderthalb Jahre hat er eine rasante Entwicklung hingelegt. Derzeit kommt er aus 17 Torbeteiligungen in 18 Drittliga-Partien. Er ist der Unterschiedsspieler der BVB-Reserve.

Laut den „Ruhr Nachrichten“ sollen sowohl der 1. FC Köln als auch der FC Heidenheim ein Auge auf Hettwer geworfen haben. Die beiden Klubs sollen den Offensiv-Akteur schon länger beobachten. Dazu sollen beide Vereine die Absicht gehabt haben, Hettwer schon im Winter aus Dortmund loseisen zu können.

++ Borussia Dortmund zittert schon! Bayern will nicht nur Gittens haben ++

Doch laut den „Ruhr Nachrichten“ wird aus diesem Plan wohl nicht. Denn der BVB und Hettwer haben die Entscheidung getroffen, dass der 21-Jährige noch mindestens bis zum Sommer an der Strobelallee bleiben soll. Die Zweitvertretung des BVB kann sich also auch in der Rückrunde auf seine Dienste verlassen.

Hettwer ab Sommer bei den Profis?

Die Entscheidung über die Zukunft von Hettwer ist also vorerst aufgeschoben worden. Im März sollen die Gespräche ob einer Zukunft beim BVB wieder intensiviert werden. Der BVB würde den Youngster in jedem Fall gerne halten. Doch für Hettwer wird wohl die Perspektive das Zünglein an der Waage sein.

Weitere News:

Dem 21-Jährigen wird wohl ein klarer Plan aufgezeigt werden müssen, wie es für ihn bei Schwarz-Gelb weitergehen soll. Die Perspektive bei den Profis dürfte in diesen Planungen eine große Rolle spielen. Sollte der BVB ihm diese nicht zusichern können, dürfte ein möglicher Wechsel im kommenden Sommer noch einmal heiß werden.