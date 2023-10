Ex-BVB-Star bitter enttäuscht – war’s das für immer?

Die letzten Monate, gar Jahre waren für Thorgan Hazard alles andere als einfach. Bei Borussia Dortmund rückte er immer mehr in den Hintergrund, war oftmals außen vor. Auch bei seiner Leihstation in Eindhoven bekam er kaum Einsatzminuten.

Seit Sommer gehen Borussia Dortmund und Hazard nun getrennte Wege. Mit seinem Wechsel in die Heimat war seine Zeit in Dortmund endgültig vorbei. Auch in der belgischen Nationalmannschaft scheint er keinen Platz mehr zu haben.

Borussia Dortmund: „Rote Teufel“ erneut ohne Hazard

Nach seinem BVB-Abgang heuerte Hazard in seiner Heimat beim RSC Anderlecht an. Dort läuft die Saison bisher ziemlich gut – sowohl für ihn persönlich als auch für sein Team. Nach zehn Spielen steht der belgische Traditionsklub mit nur einem Punkt Rückstand auf Tabellenführer Union Saint-Gilloise auf Rang zwei. Die einzige Niederlage gab es direkt am ersten Spiel – gegen USG.

In bisher vier möglichen Partien kam der Ex-Dortmunder in jedem Spiel zum Einsatz. In den letzten drei Duellen stand er sogar in der Startelf und überzeugte mit guten Leistungen. Auch ein Assist konnte der Offensiv-Akteur bereits verbuchen.

Und trotzdem wurde er von Ex-S04 Coach Domenico Tedesco nicht für die belgische Nationalmannschaft nominiert. Sein letzter Auftritt für die „Roten Teufel“ war der letzte Gruppenphasen-Spieltag bei der WM in Katar. Seitdem wurde er vom neuen Nationalcoach nicht mehr berücksichtigt.

Er war zweifelsohne ein großer Teil der „goldenen Generation“ Belgiens, bildete mit Spielern wie seinem Bruder Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukakau oder Thibaut Courtois eine Mannschaft, vor der jedes andere Team zu Recht Angst hatte. Doch nun scheint nicht nur die „goldenen Generation“ langsam zu Ende zu gehen, sondern auch Hazards Karriere in der Nationalmannschaft.

Kein Hazard mehr für Belgien?

Die Hazard-Brüder waren über Jahre ein fester Bestandteil der belgischen Nationalmannschaft – auch wenn Ex-BVB-Star Thorgan immer im Schatten seines großen Bruders Eden stand. Dennoch kickten die beiden viele Male gemeinsam für Belgien. Die Zeit ist in jedem Fall vorbei, denn Eden Hazard verkündete vor Kurzem sein Karriereende.

Nationalcoach Tedesco hat sich zwar zu den Personalien Hazard nicht öffentlich geäußert, doch Hazard trotz guter Leistungen bei Anderlecht nicht zu nominieren, spricht wohl für sich. Gut möglich, dass wir neben Eden auch Thorgan Hazard nicht mehr im Belgien-Dress sehen werden.